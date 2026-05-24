國中會考社會科第24題爆爭議 引發司法界也參戰

國中會考社會科第24題題目及解答引發爭議。（記者黃佳琳翻攝）

今年國中會考社會科第24題題目設計，針對法官、檢察官及調解委員的工作職掌測驗學生理解程度，但有學生家長認為題目語意不清、漏洞太多，教育部公布的正確答案雖然是「B」，但司法界看完題目後，認為「A」、「B」、「C」三個選項，在「實務上」都應該是正確選項，建議教育部應該放寬標準，重新算分。

今年國中會考社會科第24題題目為「『三位好友在通訊軟體上的聊天內容，根據三人的對話判斷其身分，下列何者最可能是圖中提及三種職權範圍內都可處理的糾紛？』，選項有（A） 甲趁乙不注意時偷拿乙的皮包、（B） 甲遭乙騎車撞倒導致手腳擦傷、（C） 甲向乙借一百萬元卻逾期不還、（D） 甲不服乙開立的交通違規罰單」。

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根據教育部公布的正確解答，答案為「B」，因傷害罪屬告訴乃論，檢察官、法官及調解委員三方都可以介入；但有檢察官和法官看完題目後有異議，認為選項「A」雖然構成竊盜罪，屬公訴罪，無法藉由委員會調解，但實務上，竊案被告只要聲請調解，並與原告達成和解，就有機會獲檢方緩起訴處分，即使被檢察官起訴，在雙方和解的前提下，也有機會被法官判緩刑，因此實務上，「A」也能算是正確答案。

而選項「C」的部分，雖然是民事借貸糾紛，不歸檢察官職掌範圍，但實務上，債主常利用提告「詐欺罪」的方式，逼欠債的人出面解決債務問題，因此債主提告並聲請調解後，也會被檢察官移送調解委員；即使不構成詐欺罪，債主提出民事告訴後，法官也能介入審理，因此實務上，債務糾紛也是檢察官、法官、調解委員三者會處理到的糾紛。

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