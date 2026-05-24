今年芒果質優、價格親民 農業部祭加碼外銷獎勵

今年芒果品質好，外型又漂亮，價格也比去年親民。（資料照）

受益於天氣穩定，相比去年受風災或氣候影響大幅減產，今年芒果產量恢復平穩，今年芒果5月中旬的台北市場批發均價每公斤約70元，農業部表示芒果肉質與外觀都比去年更好，價格也比去年親民，為持續鞏固芒果外銷市場，農業部則依產區產期提供加碼獎勵。

去年受到年初低溫持續時間長，導致開花參差，結果欠佳又果實偏小，後又遭遇丹娜絲風災，芒果大幅減產，去年芒果每公斤台北市場批發價動輒站上百元，不少饕客望芒果高貴價格興嘆，今年芒果產量恢復平穩，依農糧署農情預測，今年芒果開花與結果情況良好，產量比去年增加67%，也比常年增加29%，隨產量增加，台北批發市場芒果批發價5月中旬均價為每公斤70元，比去年同期的101.8元減少31.3%，比前年的68.5元增加2.1%，24日台北批發價每公斤平均為55.6元。

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農糧署組長范國慶表示，今年芒果受益於氣候平穩，肉質與外觀都比往年更優更好，和去年價格相比，今年更親民，不僅鮮食可口，隨近年飲食習慣的改變，加工品也大受歡迎，尤其是加工製作為果汁、果泥或冷凍等應用在手搖飲部分，也受益於國內手搖飲業者在海外設點並擴展市場，加上芒果汁、芒果泥為食品免經檢疫，相關台灣芒果系列產品也在海外打出名氣，該署6月也將舉辦以芒果為主題的手搖飲競賽。

范國慶進一步指出，過去芒果鮮食占總產量約8到9成，加工僅約1到2成，近年隨技術進步，應用於加工的芒果占整體產量已到3至4成。

我國過去芒果外銷主要市場為香港、日本，這2年也逐步打開韓國市場，農業部國際司代理司長溫祖康表示，受益於韓國2024年針對部分進口水果的關稅調降政策，台灣芒果前進韓國市場，當地民眾不少都是「一試成主顧」，農業部持續拓展芒果外銷市場並提供獎勵，今年則針對芒果主要2大產區屏東、台南依其產期5月15日到31日、7月1日到20日提供盛產期間加碼獎勵，將依照原本的基礎運費獎勵再提供50%的獎勵措施。

今年韓國為平穩物價，到6月底前，台灣芒果輸出韓國的關稅稅率調降為5%，民進黨立委陳亭妃日前邀韓國在台代表，爭取韓國比照2024年作法，延長稅率優惠到9月，與會的溫祖康透露，韓方代表允諾將研議。

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