「很特別的台灣人」歐思定修士90大壽 縣府贈特製登山蛋糕

歐思定修士90大壽彌撒。（縣府提供）

25日是天主教白冷外方傳教會歐思定修士90歲生日，白冷會、向陽登山隊及白冷之友會提前在昨天為歐修士舉辦慶生會，民政處致贈特製登山生日蛋糕及禮物慶賀。歐思定對台灣的主權意識極其強烈，雖然是白種人卻被不少台東人認為「更像台灣人的台灣人」。

縣長饒慶鈴表示，歐思定修士來台奉獻63年，90歲是新的開始，祝歐修士身體健康生日快樂。而拍攝台灣山岳的導演麥覺民，也照樣每逢歐思定大壽即前來拍攝，這次則是「相約拍攝一百歲生日」。

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活動由民政處副處長歐斐君代表縣長饒慶鈴致贈歐修士生日禮品及特製蛋糕，觀賞歐修士登山紀錄回顧，接續聆聽兩場音樂饗宴，最後黃文科神父為大家慶生彌撒。但歐思定畢竟年歲已高，彌撒到一半無法久站。

歐思定來自充滿山岳的瑞士，爬山像是刻在基因裡，61年前協助創辦了「向陽登山隊」倡導環保，這也是縣府贈與登山蛋糕的原因。登山隊還負起山岳救難，但先前因他長期穿涼鞋導致腳受傷，後來還因遛狗反被狗拖傷，傷後從坐輪椅到拿枴杖，如今傷勢大好，還天天到活水湖游泳，雖體能不復往年，但90高齡能如此也著實令人吃驚。

歐思定1936年5月25日出生在瑞士，1963年8月30 抵、年僅27歲時到台東，最初他負責會內部的總務、建築與車輛維修，一如以往白冷會瑞士修士發揮機械長才，但隨著前輩們一一離世，他加深與地方的教育、醫療、文化與公益事業。

時至2003年，歐思定獲頒台東縣榮譽縣民，又於2017歸化中華民國，成為「正港的台灣人」。在地方反共的角色鮮明，反對藍營亂政、受到中國影響干涉台灣主權。歐思定在生日會上一樣「省話」，他僅表示，台東有許多自己的兄弟姊妹，自己又很喜歡台東，感到十分開心。曾有與他常在活水湖碰面的「泳友」說，歐比絕大對數台灣人或台東人更熟悉台東的山和水，為這片土地付出的更多，「他真是位奇特的台灣人，比台灣人更台灣」。

縣府致贈特殊的登山蛋糕。（記者劉人瑋攝）

縣府致贈特殊的登山蛋糕。（記者劉人瑋攝）

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