澎湖沙港海豚洄游不走 各方設法引導出港

沙港徘徊海豚，證實為熱帶斑海豚。（民眾提供）

昔日澎湖「海豚村」湖西沙港5月21日發現3隻熱帶斑海豚港區洄游，除了重現當年觀賞人潮外，各方也想方設法引領出海，海保署、海洋公民基金會、中華鯨豚協會及澎湖海洋志工隊等紛紛加入，但當地居民希望讓海豚自行決定去留，不要過度「人為干擾」。

第一時間海保署啟動海洋保育類野生動物救援組織網機制，會同澎湖縣政府、海巡署及中華鯨豚協會與黑潮海洋文教基金會、成大鯨豚中心等單位共同關注。初步觀察3隻海豚外觀無明顯外傷，2隻游動與換氣狀況正常、1隻較有異狀，因疑似迷航進入港區內側，除了可能受到地形、水流或環境干擾影響外，不排除其中1隻個體可能有健康或方向感異常，導致同群海豚不願離開。

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海洋公民基金會表示，漁港是人工構造，不是沒有邊際的大海；港內水淺水溫偏高，對海豚非舒服環境；食物有限，長久下去可能飢餓或體力不支。餵食可能讓混濁水質更糟，對海豚健康造成更大威脅。依據國內外經驗，幫助鯨豚回到大海是最好選擇，去年高雄港也有海豚受困最後死亡憾事。未來幫助海豚游回大海，還是要借助最熟悉當地海洋環境和潮汐變化的沙港漁民。

澎湖海洋志工隊長陳盡川提出，港區很小約70公尺、寬150公尺，仿效泳渡澎湖灣的泳道線佈置，採用牽罟作業法，慢慢往港口縮小範圍，讓海豚往港口游出去。並在港外往北方拉300公尺線，導引海豚往外海方向游，派船在後面觀察，必要時介入導正方向，操作時間點以滿潮前2小時為優。

海豚重現沙港，再現當年沙港村觀光榮景。（陳建銘提供）

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