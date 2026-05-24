全台燒番薯到週四高溫35度！ 「3地區」更熱上看37度

今天天氣預報。（圖由氣象署提供）

全台高溫炎熱，民眾注意防曬！中央氣象署預報，一直到下週四（28日）各地天氣穩定，白天普遍都有31至35度，尤其大台北、花東縱谷及中南部內陸地區，有局部37度左右高溫，到了週五受到鋒面影響，中部以北及宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，又會轉為有雨的天氣。

氣象署預報員曾昭誠表示，受到太平洋高壓影響，今天開始到週四各地多雲到晴、炎熱，今天到週三午後宜蘭地區、花蓮山區有午後雷陣雨，週四午後雷陣雨區域稍微擴大，大台北、宜蘭、花蓮地區及中部以北山區有午後雷陣雨，但整體的雨量不會非常多。

請繼續往下閱讀...

曾昭誠指出，週五受到鋒面影響，中部以北地區、宜蘭地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲但有午後雷陣雨發生機會；週六鋒面遠離，轉為偏東風環境，東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區多雲天氣，午後中南部地區、各地山區有午後雷陣雨。

溫度部分，曾昭誠說，今天到週三各地都是高溫炎熱，尤其大台北、花東縱谷、中南部內陸地區白天有局部37度高溫，週四雲量偏多，剩南部內陸地區有37度高溫，其他地區白天普遍31至35度左右，早晚23至26度左右。

曾昭誠提醒，今天到週二受到西南風影響，東南部地區有焚風發生機率；另外，週二晚上到週四受到鋒面接近影響，金門及馬祖易有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

曾昭誠補充，目前菲律賓東南方海面有熱帶擾動發展，但尚未發展完整、沒有明顯結構，預估一直到月底都是其發展的過程，在發展過程中將持續往琉球方向前進，到琉球南方海面變數仍很大，強度和路徑仍需觀察。

未來趨勢。（圖由氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法