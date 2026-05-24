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    首頁 > 生活

    新竹棒球場封閉近4年 網諷變「免費停車場」

    2026/05/24 11:31 記者洪美秀／新竹報導
    新竹市立棒球場封閉近4年，竟變免費停車位？網友諷已成車輛展示區及髒亂點。（照片取自網路社群新竹大小事貼文）

    新竹市立棒球場封閉近4年，竟變免費停車位？網友諷已成車輛展示區及髒亂點。（照片取自網路社群新竹大小事貼文）

    新竹市立棒球場2022年7月22日重新啟用，但打了2場職棒賽事後就因球場問題封閉，至今已封閉近4年，目前新竹市府仍在進行改善工程，而棒球場地下停車場也封閉未開放。但有網友在臉書社群「新竹大小事」發文並貼了照片稱「新竹有開放新的免費停車位置了？」並標註地點在市立棒球場，且提到警察局說，沒有條文可以開罰，所以沒事。此貼文也引發網友論戰，稱棒球場不給看球賽也不給停車，到底還要封多久？

    網友對新竹市立棒球場到底何時能開放進場開球賽也引起討論，有的稱連停車場也不給停，市區周邊沒停車場，一個好好的棒球場居然可以封近4年？讓商家沒生意做之外，棒球場外圍先前也傳出有街友盤據，現在連汽車都違停上來了，真的很慘。

    也有網友認為棒球場雖封閉且在改善施工中，市府應設圍籬或告示牌告知市民，但市府沒做，任由汽機車亂停亂放，然後警察又不開單，酸現在整個市政府的運作根本停擺、形同虛設，棒球場已成為市區治安及髒亂熱點，沒人管。

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