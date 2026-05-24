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    首頁 > 生活

    百萬杜卡迪聲浪飆102分貝超標 大溪警聯手環警稽查依法告發

    2026/05/24 11:10 記者李容萍／桃園報導
    警方針對違規改裝排氣管及噪音車輛加強取締。（圖由警方提供）

    警方針對違規改裝排氣管及噪音車輛加強取締。（圖由警方提供）

    桃園市警察局大溪警分局昨（23）日上午在大溪區復興路二段執行「環警監聯合稽查」勤務，針對違規改裝排氣管及噪音車輛加強取締，持續維護居民生活安寧及交通秩序。

    警方在本次勤務攔查眾多大型重型機車，經現場檢測後查獲噪音超標車輛6輛，依法告發，裁罰金額合計2萬1600元。其中1輛市價逾百萬元的杜卡迪大型重機，因排氣聲浪過大引起員警注意，經現場檢測噪音值達102分貝，超過大型重機法定標準94分貝達8分貝，依法當場告發。

    警方指出，任意改裝排氣系統除製造噪音擾民外，也可能影響車輛安全性，進而危及道路交通安全及周邊居民生活品質。

    大溪警分局統計，本次為今年第8場環警監聯合稽查勤務，今年累計已攔查38輛車輛，共查獲16件噪音違規案件，持續展現取締噪音車輛的執法決心。此外，截至今年5月警方已取締超速違規3690件，其中嚴重超速案件92件，將持續針對危險駕駛行為加強執法。

    大溪警分局長徐章哲呼籲，車輛應使用符合規範的排氣設備，切勿任意改裝製造高噪音，除可能面臨裁罰外，也影響居民安寧與道路交通安全；警方將持續結合相關單位執行聯合稽查勤務，以維護「治安平穩、交通順暢、民眾安心」的生活環境。

    圖為百萬杜卡迪聲浪飆102分貝超標。（圖由警方提供）

    圖為百萬杜卡迪聲浪飆102分貝超標。（圖由警方提供）

    警方針對違規改裝排氣管及噪音車輛加強取締。（圖由警方提供）

    警方針對違規改裝排氣管及噪音車輛加強取締。（圖由警方提供）

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