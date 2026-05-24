國際風力能源賽奪冠 南投學子秀國旗讓世界看見台灣

南投縣社寮國中等校師生，在KidWind挑戰賽中奪冠，獲獎師生拿出出國旗拍照留念，讓世界看見台灣。（圖由南投縣政府提供）

2026 World KidWind Challenge世界KidWind挑戰賽，21日於美國威斯康辛大學麥迪遜分校舉行，由南投縣多所國中師生與校友組成的3組科研團隊，勇奪2項世界冠軍及1項葉片工程獎，獲獎學生當場拿出國旗拍照留念，讓世界看見台灣科技教育的深厚實力。

世界KidWind挑戰賽，為全球知名再生能源STEM國際競賽，來自世界各國優秀隊伍齊聚競技，各隊須歷經區域賽、國家代表資格遴選後，才能晉級世界總決賽，競爭激烈，台灣隊伍在13個項目中奪下4項世界冠軍。

請繼續往下閱讀...

其中南投隊伍「SL Angel Wings」，由STAR English紀尚甫老師及竹山社寮國中張育豪老師共同指導，隊員主要來自縣內社寮國中、營北國中等校學生組成跨校能源科研團隊，榮獲「國中開放風機組」世界冠軍。

而奪得「高中組世界冠軍」的「Taiwan HUNTERS」，則由埔里國中蔡忠義老師及楊玓臻老師指導，隊員多為埔里國中畢業校友，目前分別就讀台中一中、台中二中及台中高工。

此外，由小史塔克實驗室李筱媛老師及埔里國中蔡忠義老師共同指導的「Taiwan WinDog」隊伍，隊員包含埔里國中及中興國中畢業學生，也榮獲「葉片工程獎」。

南投縣政府教育處表示，3組團隊師生，長時間投入風機測試、葉片調整與數據分析，不斷修正與突破，從去年9月中區賽、11月亞洲賽，終於在世界舞台展現成果，也讓國際看見台灣學生的創新能力與堅強科研實力。

2026 World KidWind Challenge，台灣隊伍勇奪4項冠軍及1項葉片工程獎。（圖由南投縣政府提供）

南投團隊勇奪KidWind世界挑戰賽冠軍，展現風力科研實力。（圖由南投縣政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法