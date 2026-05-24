台中女乘客疑似身體不適 駕駛陳子正停車背負至診所感動所有乘客

台中市500延公車駕駛陳子正助乘客平安送醫獲肯定。（市府提供）

台中客運500延公車日前從清水往台中車站，駕駛陳子正獲乘客告知，車上有一位女乘客疑似身體不適，陳子正便以背負方式協助至站牌前的診所就醫，讓乘客們相當感動，便有人向市府投書表揚；陳子正則謙虛表示，「這是應該的，真的沒什麼。」。

5月11日下午2時許，陳子正駕駛公車由清水往台中車站方向行駛，當車輛行經水湳站附近時，車上一名女乘客疑似不舒服，同車乘客見狀便告知陳子正，他經評估周邊路況及停靠環境，選擇在鄰近診所且適合臨停的位置停車，以背負方式協助至站牌前的診所就醫，讓該名女乘客得以最短時間內獲醫療協助。

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更難得的是，車上其他乘客見狀，不僅沒有抱怨等待，反而紛紛稱讚駕駛熱心又細心，對於駕駛機警伸出援手深受感動，更有人特別向「1999台中市民一碼通專線」投書，希望這份善意能被更多人看見。

台中市政府交通局長葉昭甫表示，這位行駛500延公車的駕駛陳子正，此次面對乘客身體不適時，能冷靜應變並依規通報後主動協助，台中客運將表揚並頒發獎勵金。

台中客運指出，500延路線從清水區三田國小行駛至台中火車站，陳子正曾榮獲金運獎愛心駕駛，遇輪椅乘客耐心協助並確認安全，行動不便乘客甚至會等待搭乘他的班次，足見服務深植人心；亦常主動以英文協助外國遊客說明景點與交通資訊。

台中市500延公車駕駛陳子正助乘客平安送醫，感動全車乘客。（市府提供）

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