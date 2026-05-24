為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    福隆沙雕季5/29登場 侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等你來

    2026/05/24 10:39 記者俞肇福／新北報導
    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

    邁入第19年的福隆國際沙雕藝術季將於5月29日（週五）在福隆海水浴場開幕，今年邀請國內外沙雕藝術家聯手創作侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓、馴龍高手等跨世代沙雕作品。6月1日至6月30日每週三推出「學生日」，小學生持100分考券即可享本人免費；每週四推出「比基尼主題日」，穿著比基尼本人免費入場。

    麗寶集團福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆國際沙雕藝術季今年邁入第19年，去年主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，今年主題為「環球夏日沙雕派對」；今年邀請超過15名國內外沙雕藝術家，聯手創作40座以上大型主題沙雕，包括侏羅紀世界、回到未來、大白鯊、E.T.、史瑞克、功夫熊貓、馬達加斯加、馴龍高手、寶貝老闆與壞蛋聯盟等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

    沙雕季5月29日開幕，6月1日至6月30日每週三推出「學生日」，小學生持100分考券即可享本人免費，同行者享190元優惠價。每週四推出「比基尼主題日」，穿著比基尼現場購票入園，本人免費入場，同行者每人190元優惠票價。

    福容飯店福隆店表示，今年最吸睛沙雕是史瑞克電影的經典場景，高聳壯觀的「遠的要命王國」城堡，搭配史瑞克、費歐娜公主，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍。沙雕季現場還有加上侏羅紀世界巨型恐龍、大白鯊破浪而出躍上沙灘，馴龍高手的沒牙與小嗝嗝帥氣登場，要讓遊客感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。相關資訊上官網查詢。

    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，圖為沙雕師做開幕前最後修飾。（圖由福容大飯店福隆提供）

    福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，圖為沙雕師做開幕前最後修飾。（圖由福容大飯店福隆提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播