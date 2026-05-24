福隆沙雕季5/29登場 侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等你來

福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

邁入第19年的福隆國際沙雕藝術季將於5月29日（週五）在福隆海水浴場開幕，今年邀請國內外沙雕藝術家聯手創作侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓、馴龍高手等跨世代沙雕作品。6月1日至6月30日每週三推出「學生日」，小學生持100分考券即可享本人免費；每週四推出「比基尼主題日」，穿著比基尼本人免費入場。

麗寶集團福容大飯店福隆總經理戴瑞宏表示，福隆國際沙雕藝術季今年邁入第19年，去年主題是「迪士尼仲夏歡樂祭」，今年主題為「環球夏日沙雕派對」；今年邀請超過15名國內外沙雕藝術家，聯手創作40座以上大型主題沙雕，包括侏羅紀世界、回到未來、大白鯊、E.T.、史瑞克、功夫熊貓、馬達加斯加、馴龍高手、寶貝老闆與壞蛋聯盟等人氣國際IP，打造橫跨世代的沉浸式沙雕展覽。

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沙雕季5月29日開幕，6月1日至6月30日每週三推出「學生日」，小學生持100分考券即可享本人免費，同行者享190元優惠價。每週四推出「比基尼主題日」，穿著比基尼現場購票入園，本人免費入場，同行者每人190元優惠票價。

福容飯店福隆店表示，今年最吸睛沙雕是史瑞克電影的經典場景，高聳壯觀的「遠的要命王國」城堡，搭配史瑞克、費歐娜公主，重現童話世界幽默又奇幻的氛圍。沙雕季現場還有加上侏羅紀世界巨型恐龍、大白鯊破浪而出躍上沙灘，馴龍高手的沒牙與小嗝嗝帥氣登場，要讓遊客感受宛如國際電影樂園般的夏日沙雕派對氛圍。相關資訊上官網查詢。

福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，侏羅紀世界、史瑞克、功夫熊貓等環球派對。（圖由福容大飯店福隆提供）

福隆沙雕季將於本週五（29日）開幕，圖為沙雕師做開幕前最後修飾。（圖由福容大飯店福隆提供）

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