潮州四林國小新校舍落成 大武山下森林門戶創造在地環境共生關係

新校舍共2層樓21間教室。（屏縣府提供）

已有90年歷史的屏東縣潮州鎮四林國小，因建物部分為「老背少」，為確保校園安全，屏東縣政府積極向教育部爭取經費整建，歷時3年多的施工與規劃，新建校舍終於落成啟用，新校舍2層樓21間教室，結合森林、綠色隧道、大武山等意象，感謝師生度過辛苦的改建時刻，如今迎來美麗的果實，讓孩子在舒適的環境中快樂學習。

設校於1936年的四林國小，原校舍因建物老化且耐震係數未達標準，為確保校園安全，縣府積極向教育部爭取「國民中小學老舊校舍整建計畫」經費，並結合縣府自籌款，共投入1億2176萬元重建，縣府額外挹注520萬元辦理周邊環境整建，從教室到校園環境全面優化。

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由於當地生活圈與四林國小息息相關，縣長周春米特別注重與在地環境的共生關係，因此推動學校不再是封閉的學習場域，而是能與社區、自然景觀的相互對話，設計以「森林、綠色隧道、大武山」的核心理念作為優化。主體規劃為2層樓建築，提供包含幼兒園、普通教室、行政辦公室、專科教室及圖書室等共21間教室，於113年6月完工，後續包括完成全區周邊美化、建置通學步道，全面優化校園環境。

校方特意保留了中庭具有歷史意義的水泥動物造型，並融入校園老樹與豐富生態，其中最受矚目的是圖書館下方的「樹下空間」，透過連結廊道的結構系統模擬樹幹形態，與著名的「泗林綠色隧道」相互輝映，蛻變為大武山下最亮眼的森林學堂，讓孩子們在日常生活中，體驗自然與建築的對話，提供師生更舒適及安全的教學環境。

學童對新建校舍啟用是滿懷欣喜。（屏縣府提供）

四林國小新建校舍落成啟用。（屏縣府提供）

四林國小新建校舍落成啟用。（屏縣府提供）

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