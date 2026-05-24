自治條例上路後第2例 桃園蘆竹「囤積戶」強制清除10噸廢棄物

蘆竹區奉化路「囤積戶」長期被陳情，桃市府跨局處介入強制清理，總計清出5車、約10公噸廢棄物。（圖由環保局提供）

桃園市蘆竹區奉化路1處「囤積戶」長期被檢舉，桃市府近日跨局處介入協助清理，總計清出5車、約10公噸廢棄物，這也是桃園市住宅囤積行為處理自治條例上路後，完成的第2起強制排除案例。

桃市府表示，該囤積戶因長期堆置大量雜物，引發鄰里多次陳情關切，蘆竹區公所獲報後即依自治條例啟動稽查、輔導及改善程序，並由跨局處單位共同介入協助，4月中聯合稽查後，認定現場已明顯有公共消防安全、環境衛生及傳染病之虞，期間包含社福單位在內，多次前往關懷訪視與勸導，在行為人願意簽署排出同意書情況下，依法啟動排出清理作業。

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不過，因行為人年事已高，且囤積物數量龐大，已造成出入口受阻，無法於短時間內自行完成清理，桃市府在整體評估後，由環保局於本月20日至21日協助排出，總計清除5車、約10公噸廢棄物，改善居住及周邊環境，而此案也是5月中桃園區南華街案件後，第2起由市府依自治條例執行的跨局處強制清理案件。

副市長蘇俊賓表示，住宅囤積案件往往涉及環境衛生、公共安全、心理支持與社會關懷等多重面向，必須透過跨局處合作及地方共同協助，才能有效改善問題，目前各區公所累計接獲約30件相關陳情案件，其中19案已完成勸導自行清除或依法強制排除，其餘案件則持續進行輔導及限期改善程序。

桃市府也重申清除囤積戶擾鄰案件的決心，避免「囤積戶」影響環境衛生、傳染病傳播及消防安全，如行為人拒不配合，將啟動強制排出機制，還給鄰里安全的生活空間。

蘆竹區奉化路「囤積戶」長期被陳情，桃市府跨局處介入強制清理，總計清出5車、約10公噸廢棄物。（圖由環保局提供）

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