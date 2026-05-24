走進國家重要民俗現場 「牽水狀大學生體驗營」限額免費體驗

台灣公益CEO協會7月19至21日舉辦「大學生體驗營」，廣邀30名大學生免費體驗糊水狀、放水燈、牽水狀等完整儀式。（圖由台灣公益CEO協會提供）

雲林「口湖牽水狀（車藏）」是國定重要民俗，為讓年輕一代認識其文化，台灣公益CEO協會7月19至21日舉辦「大學生體驗營」，廣邀30名大學生免費體驗糊水狀、放水燈、牽水狀等完整儀式。協會表示，目前尚有名額，歡迎有興趣年輕人深入探究當地文化。

雲林文史工作者李漢鵬表示，清道光25年（1845年）農曆6月7日深夜，當時下湖港及附近村莊一夜間遭洪水席捲，口湖鄉及鄰近地區數千人罹難，因此每年農曆6月7、8日，都會舉辦牽水狀。而儀式主要在口湖、四湖的金湖萬善爺廟、蚶仔寮萬善祠、下寮仔萬善爺廟舉行，有挑飯擔祭祖靈、放水燈、萬人塚點燈、走赦馬、牽水狀等。

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協會秘書長林淑娥表示，2010年此習俗獲指定「國家重要民俗」，近年來協會與當地合作，共同培養導覽、紀錄人才，目前培訓已累積逾40名，甚至還有國小學童也能完整介紹流程儀式。因此希望將此文化習俗讓更多人記得過往的悲傷記憶，今年度首度舉辦免費「大學生體驗營」。

林淑娥指出，今年牽水狀預計在7月20、21日舉行，因此體驗營擇定7月19至21日3天2夜，會先由專業講師講述台灣海洋史與移民社會、台灣民間習俗與信仰儀式中的水邊行事、口湖牽水狀習俗及禁忌。第2天則有廟祠深度探訪、水狀製作體驗，更前往蚶寮開基萬善祠放水燈、下寮仔萬善爺廟萬人塚點燈，其中放水燈會租汽艇，讓學生可跟著搭乘竹筏的道長出海，觀賞完整的儀式。

林淑娥指出，第3天重頭戲更會親自體驗排狀準備、參與追思會，下午將會完整體驗起狀、倒狀、燒狀等完整牽水狀儀式，對象鎖定全台各大專院校學生，雲林縣以外學生皆提供住宿，盼帶領年輕人真正走進國家重要民俗現場。

台灣公益CEO協會7月19至21日舉辦「大學生體驗營」，廣邀30名大學生免費體驗糊水狀、放水燈、牽水狀等完整儀式。（圖由台灣公益CEO協會提供）

台灣公益CEO協會7月19至21日舉辦「大學生體驗營」，廣邀30名大學生免費體驗糊水狀、放水燈、牽水狀等完整儀式。（圖由台灣公益CEO協會提供）

台灣公益CEO協會7月19至21日舉辦「大學生體驗營」，廣邀30名大學生免費體驗糊水狀、放水燈、牽水狀等完整儀式。（圖由台灣公益CEO協會提供）

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