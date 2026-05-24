有緣！佛寺當志工意外學會烘咖啡 退休賣起咖啡

李瑞嶢早年佛寺當志工，意外學會烘咖啡，今退休賣起咖啡。（記者顏宏駿攝）

彰化縣社頭火車前有一間號稱「最有佛緣」的咖啡店，「製樂咖啡」老闆李瑞嶢，原是知名運動用品公司「迪卡儂」的資深員工，因緣際會10多年前到南投名間的白毫禪寺當志工，跟著師父烘咖啡豆與沖煮咖啡，從此跟咖啡結下不解之緣；同時與公司同好共同研究坊間咖啡的沖煮法，為了擴展更多樣化的咖啡焙度所創造出來的品味，走進了咖啡自焙自賞的這扇門，進而成為 「咖啡達人」，退休後還開起咖啡店，他說，「這是一杯，與佛結緣的咖啡」，喝杯咖啡，又能交朋友才是他開店的目的。

時下年輕人開流行咖啡店，但社頭的「製樂咖啡」卻是由一名「阿北」退休後才開的咖啡店。店老闆李瑞嶢剛過60歲，他曾是羽田機械的汽車開發工程師，後來進入法商「迪卡儂」公司做運動眼鏡與雪鏡的開發，一待就是28年，前年退休的他說，會開咖啡店，真的是「隨緣」。10多年前他跟太太一起去白毫禪寺當志工，被濃郁的咖啡香吸引，寺裡栽種有機咖啡，並且自家師父對咖啡豆的烘焙的一貫作業。他也跟師父學烘咖啡，掛耳咖啡的製作，從此投入咖啡烘豆的領域。

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他說，當時「小七咖啡」當紅，他把自烘的咖啡豆帶到公司跟同事分享，應同事的需求與推崇，他在辦公室成立「咖啡社」，教大家如何沖咖啡，也與同仁分享每款咖啡的品嚐心得，還被封為「咖啡達人」，同仁並成立「公基金」請他尋各產區的新豆並加以烘焙，經過不斷的搜尋與焙製咖啡，從過程不斷地檢討與改進焙製與咖啡萃取，意外用咖啡走出「斜槓人生」。

李瑞嶢說，外商公司工作壓力還蠻大的，烘焙咖啡與咖啡的萃取便成為他紓壓的方式；退休前幾年買到一塊農地，留著原地主栽種的番石榴，原一竅不通的他，本著自然農法操作，不諳要領，一度廢田，他因此到台中區農改場上課，學習栽種的知識與方法，再將一度荒蕪的農地重新栽培出無毒而口感脆甜的番石榴，在農作和烘咖啡之間，他獲得生活的樂趣，才萌發退休後開店的念頭。

他說，因為已退休，開咖啡店較無壓力，他把店當作「與人分享知識」的平台，他選擇在火車站前開店，就因希望大家在來去之間，把這裡當作交流的平台，一切「隨緣」，到哪裡都「隨遇而安」。

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