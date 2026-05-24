老翁要下車遭車門夾頭 台中客運:駕駛長坦承未注意 將會記過處分

台中客運一輛公車因駕駛未注意有人下車，車門不小心夾到一位老人的頭。（threads網友carrot_.611提供）

台中市公車的少數駕駛不尊重乘客行徑頻傳已遭人詬病，一位市民昨天社群網路PO出台中客運一輛往潭子聯合辦公大樓72號公車的影片，一位70歲的阿公頭被直接被車門夾到，當下乘客大喊後，司機才開車，該名市民覺得司機很不應該，也表示打1999報警。

台中客運協理陳旗清表示，已詢問該名駕駛長，表示並未注意到，對不小心夾到長輩非常抱歉，他表示，公司將會對駕駛長記過處分，也會將該影片作為教學，要求所有駕駛長關門時一定要注意，也會注意該名駕駛長未來是否有改善。

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一位網友昨天晚上在threads上PO文及影片，從影片上可看出一位阿公要下車卻被車門夾住，只聽到其他乘客高喊頭夾住了，駕駛長才將門打開。

該名網友表示，這一位看起來大約70歲的阿公下車時，頭直接被車門夾在外面，夾了快30秒，而且車子當時還在行進中，當下全車乘客都在幫忙大喊、叫駕駛長開門，駕駛長才開門。

該名網友表示，看到老人家被夾在那裡真的很難過，覺得司機不該這樣，已經撥打1999報案。

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