擴大台積電效益！高市府組餐飲、商服團搶灘日本九州

交流會現場交流氣氛熱絡，高雄與日方業者就品牌代理授權、商品通路導入、在地食材應用及觀光餐飲合作等議題進行交流。（經發局提供）

高市經發局率20家指標性餐飲與商服業者，赴日本九州福岡、熊本招商參訪，目標緊扣台積電在熊本設廠所帶動的龐大商服業需求，盼打造「品牌輸出」與「引進外資」雙贏局面。

經發局說明，這次參訪安排高雄業者深入了解九州商業環境與通路布局，透過品牌對接會與日方企業進行面對面交流，進一步掌握雙方合作需求，交流對象包括日本知名餐飲集團 Royal Holdings 總部、福岡博多代表性牛腸鍋品牌「元祖もつ鍋楽天地」、結合在地選物與八女茶文化的&LOCALS等逾30家日方企業與機構。

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對接會現場交流氣氛熱絡，日方業者對高雄餐飲品牌與特色商品展現濃厚興趣，雙方並就品牌代理授權、商品通路導入、在地食材應用及觀光餐飲合作等議題進行洽談，為後續台日商業服務業交流與市場拓展奠定合作基礎。

經發局注意到，這趟參訪交流也受到熊本朝日新聞台、熊本日日新聞等在地媒體關注，展現高雄品牌赴日拓展受到地方市場重視。

日本台灣商會聯合總會長賴本勉表示，指出隨台積電進駐，熊本已成為台日經濟交流關鍵據點，大幅深化九州與台灣的人際信賴及文化交流。

香傳國際總經理余政隆指出，熊本因高雄直飛航班、台積電進駐及相關產業人口移入，帶動台日商務與消費交流升溫，相較東京與大阪等市場，熊本展店成本相對可控，也較具市場測試彈性，可作為台灣餐飲品牌進入日本市場的第一站。

經發局強調，市府未來將持續深化跨國夥伴關係，在台日雙向交流的基礎上，建構具備高度韌性與多元活力的商業生態圈。

經發局率團參訪鶴屋百貨，期盼引進熊本知名品牌進駐高雄。（經發局提供）

高市府率團訪日，希望促成高雄、福岡品牌聯盟。（經發局提供）

高市經發局於熊本市辦理「高雄商業品牌前進日本九州招商交流會」，分享雙方商業環境與通路布局。（經發局提供）

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