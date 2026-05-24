嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川仙逝 賴清德弔唁頒褒揚令

總統賴清德感念國策顧問賴永川。（記者林宜樟攝）

總統府國策顧問、嘉義城隍廟榮譽董事長賴永川5月9日過世，享壽90歲，今天辦理告別式，總統賴清德今天到場弔唁，頒發褒揚令，表彰賴永川一生熱心公益，對宗教事務的奉獻。

賴永川告別式今天在嘉義縣水上鄉十方福報生命園區舉辦，賴清德、嘉義縣長翁章梁、嘉義市長黃敏惠、立委蔡易餘、王美惠及前立委張啓楷等各界人士前來弔唁；賴清德頒發褒揚令給賴永川的家屬，表彰他的一生。

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賴永川樂善好義，長年奉獻公益，投入宗教人文志業，出任嘉義城隍廟董事長期間，擴辦冬令孤寒周濟，捐輸醫療車輛，編輯百年廟史專志，推動文化資產保存，籌度中元贊普科儀，振興民俗觀光慶典，引領嘉義城隍廟獲內政部宗教公益獎及行政院宗教公益深耕獎。

賴清德說，賴永川出身貧寒，努力奮鬥，展現台灣人不怕苦的精神，經營中藥行，全心研究中藥，救人無數，服務嘉義城隍廟30多年，進行宗教行善事務，代表總統府、國家頒發褒揚令，感謝賴永川對社會的奉獻。

嘉義城隍廟表示，榮譽董事長賴永川曾募資製作城隍尊神神冠、神袍，委任國寶級大師台南神明銀帽技藝保存者郭春福製作，並盼賴清德總統能為城隍晉冠袍，但因辭世無法親眼見到，今年9月11日（農曆八月初一日）中午12點將舉辦「嘉邑城隍夜巡諸羅城」遶境，盼能邀請賴清德總統為城隍綏靖侯進行「晉袍冠」大禮，扶轎出巡，圓滿榮譽董事長賴永川未完成的心願。

總統賴清德頒發褒揚令。（記者林宜樟攝）

追思會現場。（記者林宜樟攝）

總統賴清德頒發的褒揚令。（民眾提供）

總統賴清德逐一握手致意。（記者林宜樟攝）

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