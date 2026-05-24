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    首頁 > 生活

    中市海線單身聯誼 配對率達89.5％

    2026/05/24 09:48 記者歐素美／台中報導
    台中市民政局舉辦「海風謎情、梧樂心動」單身聯誼活動，配對率高達89.5%。（圖由民政局提供）

    台中市民政局舉辦「海風謎情、梧樂心動」單身聯誼活動，配對率高達89.5%。（圖由民政局提供）

    台中市民政局昨攜手梧棲區戶政事務所舉辦「海風謎情、梧樂心動」單身聯誼活動，帶領39位單身民眾在梧棲老街文化走讀、實境解謎、海洋砂畫DIY及互動派對等，在海線小鎮浪漫氛圍中展開心動旅程，活動共促成17對民眾互表心意，配對率高達89.5%。

    民政局長吳世瑋表示，這次梧棲場以海線風情與人文底蘊為舞台，透過文化走讀、解謎闖關、美食交流及手作體驗，營造輕鬆、有趣又充滿溫度的相遇時刻，期盼參加者在笑聲與陪伴中累積默契，讓心動悄悄發芽，也為幸福開啟更多可能。

    梧棲戶所主任巫金玲表示，這次聯誼串聯梧棲老街與梧樂新創園區，打造1場兼具文化、趣味與浪漫的心動旅程，最後透過幸福價值觀測驗及趣味互動遊戲，引導大家自然展現真實個性，在笑聲中遇見理念契合的對象。

    參加男女透過共同解謎、創作等過程，從陌生到熟悉，不知不覺建立默契與好感，也更容易看見彼此真實個性。有成功配對民眾表示，活動氛圍輕鬆自在，「聊著聊著距離就近了」，期待未來能與對方持續認識、發展更多可能。

    民政局指出，今年單身聯誼活動共規劃25場次，分2階段受理報名，第1階段13場次已全數額滿；第2階段12場次尚有部分名額，女性揪伴一起報名成功，還可獲贈精美小禮，報名詳情請至活動專屬網站115年台中市單身聯誼活動查詢。

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