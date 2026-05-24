「輝哥的天空」傳承20年登山經驗 成登山者寶典

黃健輝（中排左四）與登山好夥伴林憲卿（中排左三）屢次挑戰自我。（黃健輝提供）

黃健輝將每次登山經驗記錄在自己架設的「輝哥的天空」網站，還區分山岳難易度0.1級至10級，有些山因颱風、地震改變地形地貌或路線，透過他詳實圖文記錄能少走冤枉路，成為許多山友參考的登山寶典。

黃健輝除了記錄爬過的大、小山岳次數，還會介紹山岳歷史背景、途中會遇到的蟲蟻鳥獸，甚至高山協作聯絡方式等實用資訊，都透過網站揭露供山友參考。

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黃健輝說，爬過上千座山，最喜歡合歡群峰，山景最美且容易走，台灣最難爬的山，認為是列為百名山之一的花蓮縣壽豐鄉「針山」，他評為10級Plus的難度。

黃健輝說，針山位於「能高安東軍」縱走路線中途，很少人行走，2010年第一次爬幾乎沒有路，要邊走邊開路，且因山峰位於稜線尾端，南北側被溪流切割侵蝕，形成大峭壁，須架繩索才能通行，從登山口到針山來回一趟要20小時，經第二次登爬才完成，沿途綁了逾500條路條。

「輝哥的天空」網站不只分享登山經驗與知識，還加入他曾遊歷的368鄉鎮市遊記、林務局（現更名為林業及自然保育署）推出的百步道介紹，及國外旅遊心得，讓讀者透過他的文字、照片神遊世界，更重要在登山前做足準備，享受山頂的壯麗景色。

黃健輝每走過台灣高山，都用圖、文記錄當時的山形地貌。（黃健輝提供）

黃健輝與山友將登「針山」的路線與經驗，記錄在「輝哥的天空」網站，讓山友參考。（黃健輝提供）

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