黃健輝20年爬600次「百岳」 激勵病友上高山忘卻病痛

高山嚮導黃健輝20年已完登逾600次台灣百岳，樂將登山經驗傳承。（黃健輝提供）

72歲高山嚮導黃健輝，因罹患糖尿病須注射胰島素，為與糖尿病奮鬥接觸登山，20年來爬第6輪台灣百岳（標高3000公尺以上具特色的100座山峰），因要定時注射胰島素，被登山界稱為「一個帶針筒上山的男人」；他現在登山不用打針吃藥，還帶領癌症病友與身障山友完登百岳，登高山忘卻病痛與不適。

黃健輝曾當職業軍人、義竹國中人事主任等工作，52歲因罹患糖尿病抵抗力衰弱，每隔2、3天就感冒，加上家族中罹患糖尿病者多半活不過6年，他嘗試跑步等運動「續命」，後來隨嘉義縣登山協會登山發現新天地。

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為鍛鍊體能他從郊山爬起，在登山嚮導師父「涼哥」、王棟慧帶領下，學會找路、登山、下山、炊煮等要領，首次完登台灣百岳，發現高山無與倫比的美，他從此染上「登山癮」，只要沒爬過的山，他都報名隨隊登山，2011年完成第1輪台灣百岳後，從登山隊員晉級為高山嚮導，迄今每年帶數十至百人登山，完登超過600次百岳山頭。

網路流傳「爬山治病」雖未經醫學證實，但黃健輝視登山為救命丹，他說，山上空氣新鮮，且只要踏錯一步就可能跌入萬丈深淵，為保持專注，俗事、煩惱都忘記，離開讓人有壓力、易生病的環境，加上僅能簡單以蔬果、米飯果腹，如今帶5天以上的高山縱走團，只要做足準備、隨身攜帶方糖，不用打針吃藥。

黃健輝的經歷激勵罹患癌症或身障山友，藉登山擺脫身體不適，有末期癌友登山「續命」多年，留下人生美好回憶；跟黃健輝登山好夥伴林憲卿，自小因小兒麻痺症導致長短腳，克服身障完登200岳，迄今仍不斷挑戰自我。

高山地勢陡峭、氣候瞬息萬變，即使登山好手也會失足，黃健輝也多次因登山摔斷肋骨，為了維持健康，將登山經驗繼續傳承，他說，要「爬山到不能爬為止」。

黃健輝（左三）每年帶團登山逾數十至百人。（黃健輝提供）

黃健輝將登山應注意事項，都記錄在網站裡，並透過帶團傳承給山友。（黃健輝提供）

黃健輝（左二）透過登山強身健體，老婆輝嫂（右二）今年也完登小百岳，一起投入登山樂趣。（黃健輝提供）

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