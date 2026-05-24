兩天擠爆16萬人!法國生活節在高雄今精彩壓軸

法國生活節在高雄今最後一天壓軸節目依舊精采。（行國處提供）

2026法國生活節在高雄兩天累計湧入16萬人潮!今最後一天壓軸包括「火焰橙香薄餅」主廚秀、金曲歌后李竺芯現場演唱等，市府力邀市民朋友把握機會，親臨現場感受台法文化盛宴。

高市行國處指出，23日的衛武營持續洋溢著濃厚的法式藝文氛圍，由南方跳實驗空間藝術總監周書毅領軍的「波麗露舞蹈工作坊」，帶領近百名市民舞者在戶外廣場隨拉威爾的傳世名曲共舞，展現高雄在地藝術家的強大生命力。

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傍晚時分，NSO國家交響樂團銅管十重奏與法國廣播愛樂樂團銅管六重奏接連登台，磅礡音色迴盪夜空；隨後台法混血爵士女伶張婷雅（Estelle Perrault）與法國音樂劇巨星John Eyzen接力熱情獻唱，精湛演出讓全場觀眾沉醉其中。

行國處統計兩天活動、累計湧入逾16萬人潮，今天是活動最後一天，壓軸陣容依舊亮眼，有洲際酒店主廚的「火焰橙香薄餅」主廚秀下午上陣，金曲歌后李竺芯將以獨樹一格的「法式台語」跨文化唱腔登台，展現台式靈魂與法式浪漫的完美交織，法國樂團Kessada也將帶來熱情演出，人氣KOL吉雷米（Rémy Gils）、阿辰師分享台法生活體驗。

對於法國生活節在高雄再度引起熱烈迴響，行國處長張硯卿表示，法國生活節在高雄邁入第三年，規模與參與人數屢創新高，活動現場跨國籍、跨世代的熱情參與，充分展現高雄作為國際城市的多元開放，未來高雄也將持續深化跨國交流，讓高雄城市魅力在國際舞台上自信綻放，邀請大家在活動最後一天，把握機會一起前來衛武營體驗台法多元文化氛圍。

2026法國生活節在高雄兩天活動，累計超過16萬人擠爆衛武營國家藝術文化中心現場。（行國處提供）

法國生活節在高雄活動現場洋溢濃厚法式藝文氛圍。（行國處提供）

法國生活節在高雄兩天活動吸引大批民眾參訪，今天最後一天壓軸。（行國處提供）

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