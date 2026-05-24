準備好了！高雄法國國際學校9月開學 中英法三語並重

高雄首座法國國際學校將於今年9月正式開學，法國在台協會主任龍燁表示，除了服務在台法籍家庭，更歡迎所有國籍的學生就讀。（高雄市教育局提供）

高雄首座法國國際學校將於9月開學，昨（23）日晚間在衛武營舉辦的「法國生活節在高雄VIP酒會」，市長陳其邁與法國在台協會主任龍燁及多位在地企業領袖齊聚一堂，亦共同宣示將為高雄邁向國際化城市奠定深厚的教育根基。

陳其邁表示，教育是城市進步的靈魂，引進優質的國際教育資源是吸引全球人才來高雄深耕的關鍵基礎建設，高雄市法國國際學校（LIFK）設校於左營區明德國小，目前已進入開學前整備期，將採小班制教學，課程特色在於「三語並重」，讓學生能同時精通英語、中文及法語，並涵蓋自然科學、藝術、運動及文化歷史等多元領域，這不只是一所學校的誕生，更是高雄推動教育創新、接軌國際標準的重要里程碑。

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法國在台協會主任龍燁於會中指出，協會長期致力於促進法台之間在經濟、文化及教育上的交流 ，LIFK的設立，除了服務在台法籍家庭，更歡迎所有國籍的學生就讀，是台法文化融合的最佳實踐 。

高雄市教育局補充說明，未來高雄市民不僅能透過法國生活節體驗法式藝術與生活美學，更能見證教育轉型的具體成果，將持續開發多元的學習環境，擴大與各國的教育合作，讓高雄的孩子從在地就能擁有開闊的世界觀，成就具備全球移動力的下一代 。

高雄市長陳其邁指法國國際學校的開學，將為高雄邁向國際化城市奠定深厚的教育根基。（高雄市教育局提供）

高雄法國國際學校將於9月開學，市長陳其邁與法國在台協會、教育局長吳立森宣布成立。（高雄市教育局提供）

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