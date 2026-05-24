台北「三猫」共好農食蜜茶趣 推廣大文山在地農特產與茶文化

2026年第五屆鐵觀音節系列活動-食農樂市集於政大四維道舉辦。（台北市產發局提供）

2026年第五屆鐵觀音節系列活動-食農樂市集於國立政治大學四維道廣場舉辦，活動結合在地組織辦理貓空、南港與大文山地區在地農特產的友善食農市集、政大社會責任辦公室（USR）地方創生計畫、學生減碳惜福二手市集。

台北市產發局表示，政大與茶，關係緊密相連，包種之清香，躍動著年輕學子的自由朝氣；觀音之醇厚，承載著政大校友的穩重堅毅。「鐵觀音」為跨世代文山區居民與政大人的共同象徵，今年以貓空、貓纜、貓熊並稱「三猫」為名，「共好農食蜜茶趣」為主題，邀請來自木柵、南港、深坑、石碇、平溪等來自大文山地區的農友們，以及政大公企中心城東市集農友，和USR計畫合作場域的新竹尖石夥伴、大文山USR聯盟及泰國法政大學友校，交流大文山特有的鐵觀音與包種茶文化。

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活動攤位內容包含台北茶、文山茶、原香農好物、食在好蔬food、既在地又國際、走讀地方、藝饗時光、看「健」綠森活等8大項特色攤位，對於友善食農推廣、茶席品茗，提供在地農特產的各類茶品、茶點、竹筍、蔬菜、蜂蜜、香草茶、農產加工品，並有環境教育與DIY體驗活動等，以好吃、好玩、好購，多元豐富的現場活動，達到推廣三貓計畫、在地農產業、宣導聰明健康的消費飲食文化及里山共好倡議等目的。

台北市政府副秘書長俞振華表示，三貓2.0計畫是為了活絡產業並促進在地觀光發展，整合貓空及鄰近的貓纜、貓熊（台北市立動物園）三要素，透過整合行銷、地方創生與公私協力，辦理系列特色活動。結合貓空農友、政治大學、優人神鼓、指南宮等組織，透過行銷推廣市集活動，推廣貓空老泉，吸引更多年輕的民眾願意參與，拉近產地與消費者間的距離，達到行銷貓空的機會。歡迎民眾呼朋結伴前來，透過消費支持在地農產，讓茶成為生活品味的選擇與值得支持延續的在地文化價值。

2026年第五屆鐵觀音節系列活動-食農樂市集於政大四維道舉辦。（台北市產發局提供）

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