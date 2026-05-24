「九天盃廟口陀螺賽」開打！ 盼民眾重新認識廟口文化與傳統民俗

九天民俗技藝團昨晚舉辦「九天盃廟口陀螺賽」，吸引許多親子、青年學子及陀螺愛好者齊聚廟口。（九天民俗技藝團提供）

九天民俗技藝團昨晚舉辦「九天盃廟口陀螺賽」，吸引許多親子、青年學子及陀螺愛好者齊聚廟口，在熱血刺激的賽事中，共同感受廟口文化的熱鬧氛圍與世代交流的溫度。

最近戰鬥陀螺成為年輕世代間熱門的競技活動，而「打陀螺」其實也是過去台灣廟口文化中相當具有代表性的童年娛樂。九天民俗技藝團希望透過這次活動，以陀螺作為不同世代交流的媒介，讓長輩重溫兒時記憶，也讓年輕人重新認識廟口文化與傳統民俗。

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為讓不同世代都能在廟口空間中找到共同的熱情與回憶，九天民俗技藝團特別為參賽選手準備多樣點心與飲品，希望讓大家在激烈賽事之餘，也能感受到廟口活動的人情味與溫暖氛圍，讓參與的孩子與家長都能留下難忘回憶。

現場除了精彩刺激的陀螺對戰賽事外，更不時傳出觀眾歡呼聲與加油聲，許多家長陪著孩子一同參與觀賽，形成難得的世代交流畫面；九天更特別於賽前奉請金龍太子坐鎮廟口觀賽，為活動增添濃厚的民俗與信仰氛圍。

九天民俗技藝團表示，廟口從來不只是宗教場所，更是人們交流、娛樂與生活的重要空間，這次透過陀螺競技重新凝聚人潮與熱情，也讓更多年輕人願意走進廟埕、接觸民俗文化，未來將持續透過不同形式，讓傳統文化與當代生活產生更多新的連結。

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