彰基職涯體驗營百餘護理新星參與 狂撒萬元獎金搶人才

陳穆寬（中）指護理新人加入醫療團隊，學姐帶領學妹，共同為病人照護努力，展現護理專業與團隊合作。（彰基提供）

為打破大眾對護理職場傳統、嚴肅的刻板印象，並讓年輕護理學子更貼近臨床現場、認識醫學中心護理工作的多元樣貌，彰化基督教醫院昨天（23日）舉辦職涯體驗營，以科技體驗、學長姐分享及現場面試，打造出兼具創意、溫度與實質招募效益的職涯嘉年華，最終共有13位護理新星完成面試錄取，預計到職後核發獎勵金總額將高達9萬元。總院長陳穆寬說，這些年輕學子未來都將成為台灣醫療照護體系中重要的一份子，肩負守護病人健康的重要使命。

這次活動規劃「雙城連線」模式，除於彰基總院設置主會場外，也在高雄左營高鐵站同步連線，讓中南部護理學子能更便利參與，吸引全台超過130位護理科系學生參與。

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活動有「舒壓手作擴香石」體驗，讓學生在乾燥花與石膏調製過程中放鬆心情；「韓式拍貼機」則成為年輕學子合影留念的熱門亮點，為職涯探索留下青春回憶；AI生成式護理體驗站則透過實際操作，學生親身感受彰基如何導入智慧醫療與AI科技，協助減輕臨床護理人員工作負荷，讓護理師能將更多時間與心力投入病人照護。

彰基總院長陳穆寬表示，現場有許多即將畢業的護理新人正式加入醫療團隊，尤其看到學姐帶領學妹，共同為病人照護努力，展現護理專業傳承與團隊合作精神，令人相當振奮。

參與活動的學生開心說，現場不僅安排多項活動，也邀請臨床學姐分享實務工作經驗交流，更了解臨床工作的實際樣貌，也感受到彰基團隊溫暖且充滿活力的氛圍，期待加入彰基這個大家庭，與大家一起成長與共事。

彰基舉辦「護理也可以很COOL－2026職涯體驗營」，打造一場創新職涯嘉年華。（彰基提供）

學生透過「AI生成式護理體驗站」操作，體驗彰基導入智慧醫療與AI科技，減輕護理負荷，提升病人照護品質。（彰基提供）

活動現場同步辦理面試，多位護理新星完成面試錄取，預計核發優渥的獎勵金，鼓勵護理新秀加入團隊。（彰基提供）

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