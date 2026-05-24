浩然敬老院成立40周年！長者走秀展現自信風華

台北市立浩然敬老院今年創立40週年，於信義行政中心大禮堂舉辦「浩然40・風華再拾」院慶活動。（台北市社會局提供）

台北市立浩然敬老院創立40周年，近日在信義行政中心大禮堂舉辦「浩然40・風華再拾」院慶活動，讓長者站上伸展台、展現自信與笑容，正是活躍老化與尊嚴、自主的最佳詮釋。社會局長姚淑文表示，浩然敬老院是北市唯一大型公立公費的老人安養護機構，歷經40個年頭，陪伴無數長者走過人生不同階段，為北市高齡照顧體系提供穩定而堅實的力量。浩然敬老院院長陳肯玉指出，40周年活動不僅是對過往服務歷程的感謝與回顧，更象徵未來持續陪伴長者，攜手打造支持高齡、尊重生命價值的友善環境，讓長者在人生後半段依然能夠自信綻放、展現風華。

社會局說，本次活動一大亮點為「樂齡風華・魅力走秀」，7位平均76歲的長者首度登上伸展台，身穿日式浴衣，自信踏上紅地毯，用穩健步伐與燦爛笑容，向外界展現人生每個階段都值得站上舞臺的信念。除走秀外，活動同步規劃園遊會集章換禮物，設置多項趣味互動關卡，在遊戲與交流中拉近彼此距離，活動中也特別致贈紀念座，表揚服務滿15年以上資深員工，其中最資深的員工服務長達40年，見證並參與了浩然敬老院不同階段的成長與轉變。

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社會局表示，活動也獲各界響應支持，由MAKE UP FOR EVER專業團隊為長者打造走秀妝容並帶來唇彩體驗，奇美食品也共襄盛舉提供包子及銀耳露贈送給長輩，設置攤位與長輩同樂。此外，亦有台北市陽明林姓宗親會、台北市林姓宗親總會婦女會、社團法人新北市永誠慈善公益會、台北基督之家、財團法人伽耶山基金會及公益財團法人日本台灣交流協會等民間團體及公益組織熱情參與，提供活動點心、經絡紓壓、志工陪伴及文化體驗等服務，陪伴長輩共度美好時光。

台北市立浩然敬老院今年創立40週年，於信義行政中心大禮堂舉辦「浩然40・風華再拾」院慶活動。（台北市社會局提供）

台北市立浩然敬老院今年創立40週年，於信義行政中心大禮堂舉辦「浩然40・風華再拾」院慶活動。（台北市社會局提供）

台北市立浩然敬老院今年創立40週年，於信義行政中心大禮堂舉辦「浩然40・風華再拾」院慶活動。（台北市社會局提供）

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