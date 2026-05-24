高雄水母湖水質突然清澈 期待暑假帶來驚喜

倒立水母體型大，長出個形態差異的附屬物。（陳俊強提供）

高雄市林園海洋濕地公園水質突然清澈，時序入夏，原本即將消失的倒立水母卻長成超過30公分碩大模樣，林園愛鄉協會創會理事長陳俊強說，如果有充足水源補充，中午溫度能控制在攝氏33到35度之間，有利水母生長，「今年的暑假就會非常熱鬧」。

林園海洋濕地公園擁有倒立水母而馳名，水母大約在九、十月天氣轉涼時開始出現，翌年因天氣轉熱約在五月間消失，不過目前水母湖內的水母留下來的數量雖然不多，但有些已經超過30公分。

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陳俊強表示，關鍵原因之一在於水質變得乾淨，即使到了下午透光度仍然很高，隨著氣溫升高，倒立水母體內的蟲黃藻開始受到氣溫的影響，有些個體顏色開始變淡，但是生長的情況非常好，有些較大型的個體已經長出各形態差異的附屬物。

林園海洋濕地公園水源主要來自養殖廢水，可能因養殖戶休養而補充不易，造成水質混濁，威脅濕地公園內海洋生物生長環境，高市府公園處最近改善取水點及取水方式，水質轉為清澈。

陳俊強說，水質佳有利水螅體健康發育，後續在無性生殖時能分裂較多個體，橫裂生成水母後也能再生觸手回復水螅體型態，等待下一次的水母橫裂發生，也就是說，就是水質好，水母的數量就會快速增加，期待今年暑假有驚喜。

水母湖水質變清澈。（陳俊強提供）

林園海洋濕地公園生態豐富。（陳俊強提供）

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