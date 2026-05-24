台中公車脫班2-２》業者想留駕駛 學者：若採聯營需市府整合

交通局表示，台中市已有300號公車就是公車聯營。（記者蘇金鳳攝）

台中市駕駛員額不足問題，導致脫班，外界則建議公車聯營化，但多位公車業者認為無法真正問題，因聯營無法一車到站，反而不利於僻鄉民眾，公車業者強調，為留住駕駛已推出多項方法，除了積極招募，更發放任職獎金，然而，薪資過低雖是留不住人主因，但另原因是害怕動不動被投訴，因此對駕駛員都有進行關懷。

逢甲大學運輸與物流系助理教授洪百賢便表示，公車聯營化確實是解決駕駛不足的方法之一，以台北307號公車而言，由於運量相當高，因此便採取幾家聯營的方式，提高班次，由幾家業者共同分攤，多餘駕駛就可釋出；至於偏遠民眾搭乘的問題，以台中市而言，就有幸福巴士、黃色小巴來提供服務；但是公車聯營關係到業者的資源分配的問題，需要政府相關單位來主導或者是輔導。

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公車業者表示，台中市早已有公車聯營，但並非解決的好方法，業者強調，脫班主因在於駕駛不足，為何駕駛不足?因為駕駛跑去開貨運，只因薪水高且不會客訴。

業者表示，雖然市府有增加補助，讓駕駛薪資可達6.8萬，但桃園薪資是7-8萬，台中貨運駕駛有8-9萬；其次留不住駕駛的原因，就是乘客對駕駛的不尊重。

業者並強調，台中市有多個大型轉運中心，但公車駕駛是需要小型可休息的停車場，這也是留住駕駛的方法之一。

交通局長葉昭甫表示，公車駕駛休息的停車場，目前已展開盤點合適的地點，但由於路線高達200多條，需要逐一清理。

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