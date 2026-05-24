台中公車脫班2-1》聯營是解方？交通局：年底前會再增加

議員提解決公車脫班，可比照台北採聯營公車，交通局長葉昭甫表示，300號就是公車聯營。（記者蘇金鳳攝）

台中市的公車常出現脫班、誤點，為改善問題，交通局去年8月提高公車業者補助，讓業者提高駕駛的薪資，但脫班申訴未減，有議員建議如台北採取「聯營公車」以減少駕駛不足的問題；交通局長葉昭甫表示，台中市行駛台灣大道的300號公車就是3家業者聯營，會在今年底前將5大幹線公車100、200、500、700、900路推動聯營或者走向共同合作的機制。

交通局每年約補助公車24億元，但是台中市的公車面臨駕駛人力不足，還是常出現脫班、誤點問題，影響通學及通勤族權益，交通局為了解決問題，提高公車補助，加上去年8月，讓業者駕駛的薪資一個月增加8千元，但是仍然喚不回駕駛的心。

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台中市議員張芬郁便強調，在疫情前，台中公車運量每年1.3億人次，近年降至8千萬人次，一年虧損約6億元，導致惡性循環，然而，台中機車190萬輛全國第3、汽車120萬輛全國第一，為何市民愛自己騎車及開車？因為台中捷運只有一條，公車常脫班及誤點所致，台中市的公車已到了必須轉型的地步，建議由市府主導、輔導公車業者聯營，重新檢討路網。

議員李中也表示，中市公車駕駛上班時數長、駕駛人力不足，公車班次太少等問題，確實應該要大改了，他也建議比照台北聯營公車模式，讓公車路線捷運化並藉此增加班次，再藉由轉乘方法解決民眾搭乘問題。

葉昭甫表示，目前台中市的公車駕駛約1300多名，但應有1420名，缺額約只剩下一成，交通局已多次補助業者虧損，提高駕駛的薪資，更調整及整合路網，如公車聯營或者業者合作，讓資源不重疊，增加駕駛人力，減少脫班。

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