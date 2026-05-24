浩然敬老院從關渡到信義 成立手沖咖啡社團解長輩「咖啡癮」

過去隱於關渡山頭、給人偏鄉隱世印象的台北市立浩然敬老院，因為是海砂屋且原址建築耐震不足，從2023至2024年跨區搬遷至信義區廣慈社宅中繼安置。這場大搬遷不僅徹底改變了長輩的生活環境，更因城市生活的便利性，讓社工意外發現長輩們驚人的「咖啡癮」，進而催生了每週四熱鬧非凡的「浩然咖啡社」。

院方表示，過去在關渡原址時，周邊環境較為偏遠，但搬遷至信義區後，長輩們下樓就是便利商店與繁華街道。社工組組長與社工們觀察，許多長輩每天都會跑去超商購罐裝咖啡，長輩房內更常堆滿三合一沖泡包。發現長輩對咖啡的熱愛後，院方為了讓他們喝得更健康，決定將這份「癮」轉化為專業社團，帶著長輩進入手沖咖啡的世界。

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受邀擔任社團老師的Q爸咖啡負責人李國憲回憶，第一堂課詢問長輩飲用習慣時，「全班都舉手表示常喝三合一！」身為大學教授的他直言，市售三合一咖啡多含化學添加物，對長輩健康並非首選，因此教學目標設定在推廣健康的黑咖啡，並將「喝咖啡」轉化為長輩的生活重心。

手沖咖啡從磨豆到品嚐，對長輩而言既是味覺享受，也是復健運動。社工幽默稱磨豆子是長輩的「橫向運動」，可以鍛鍊手部力量，更有長輩互相比賽誰磨得快，除了激起笑聲與活力，對預防長輩常見的「蝴蝶袖」也意外有幫助。在沖泡過程中，長輩需要專注於刻度、水溫與時間，雖然部分長輩手部會不自覺抖動，但李國憲老師鼓勵，這在咖啡界被稱為日系的「抖動式控水手法」，每一抖都能帶出不同的咖啡風味，讓每位長輩沖出的咖啡都獨一無二。

浩然敬老院對咖啡社的規劃不僅止於「喝咖啡」，去年年底，社團甚至舉辦了專業檢定，由「台灣愛咖啡推廣協進會」頒發證照。當長輩穿上圍裙，在院長與組長面前展演沖泡SOP時，那份職人般的專業感讓他們找到了人生的新舞台。今年70歲的咖啡社社長王伯伯分享，以前只喝罐裝或即溶咖啡，練習手沖8、9個月後，現在沖出的咖啡更有成就感，整個人「精神比以前好很多」，且嗅覺與味覺也變得更靈敏。

另一位學員陳雪雲女士也表示，以前都隨便喝三合一，現在學會了專業手法，對生活多了點期待。院方為了鼓勵長輩參與，還設計了點數獎勵制度，讓長輩更有動力走出房間，透過咖啡香與他人互動。李國憲預告，下半年將進一步訓練長輩「邊沖邊講」，練習操作時向客人介紹咖啡豆特色，並計劃舉辦「一日店長示範日」。

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