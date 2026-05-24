祥和國小與永慶高中攜手傳愛 公益音樂會募款助弱勢

永慶高中樂團演奏。（永慶高中提供）

祥和國小與永慶高中昨舉辦「2026聯合公益音樂會」，募款所得全數捐贈予長期照顧身心障礙者的天主教敏道家園，結合藝術教育、生命教育與公益關懷的音樂會展現學生努力學習成果，透過音樂實踐「做好事、說好話、存好心」的三好校園精神，讓愛與溫暖在校園與社會中持續流動。

音樂會由祥和國小管樂團、弦樂團、弦樂四重奏，以及永慶高中管弦樂團與國樂團共同演出，從磅礡細膩的交響樂到充滿童趣與活力的動畫配樂，再到悠揚動人的國樂與弦樂，讓現場觀眾感受到音樂跨越語言、溫暖人心的力量。

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公益音樂會募款所得全數捐贈予敏道家園，院長涂淑錦感謝兩校師生以實際行動支持身心障礙朋友的照護與陪伴工作。

祥和國小校長陳志峰表示，教育不只是培養會讀書的孩子，更希望培養懂得善良、願意付出、願意關心社會的人，公益音樂會是三好校園精神最真實的實踐，孩子們用音樂說好話，用行動做好事，在彼此合作與陪伴中存好心，讓藝術教育與生命教育自然結合。

永慶高中校長郭春松說，有感動才有改變的可能，感謝參與演出的師生，以及家長與社區民眾熱情支持，讓音樂會不只是舞台演出，更成為充滿愛與善念的生命交流，透過跨校合作與公益參與，孩子們在學習音樂的同時，也學會感恩、尊重與分享。

祥和國小與永慶高中舉辦「2026聯合公益音樂會」。（永慶高中提供）

公益音樂會募款所得全數捐給天主教敏道家園。（永慶高中提供）

祥和國小樂團演奏。（永慶高中提供）

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