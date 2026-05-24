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    首頁 > 生活

    假日何處去？高市神農市集體驗履歷豬肉包粽樂趣

    2026/05/24 07:28 記者陳文嬋／高雄報導
    高市神農市集推出履歷豬肉包粽，讓民眾體驗樂趣。（市府提供）

    高市神農市集推出履歷豬肉包粽，讓民眾體驗樂趣。（市府提供）

    端午節將至，高雄市農業局主辦「神農市集」匯聚百攤優質小農推薦包粽食材，更聯手田寮農會推出履歷豬肉包粽DIY，讓民眾親手體驗包粽樂趣，那瑪夏小農也將以當季時蔬與原鄉食材入菜，示範「那瑪夏獵人套餐」料理秀，盛況可期。

    神農市集今天下午3時至晚間9時在凹子底森林公園熱鬧登場，田寮農會推出「高雄畜產DIY－履歷豬肉包粽體驗趣」，由家政班進行現場教學，帶領民眾親手體驗包粽樂趣，選用高雄在地履歷豬肉入餡，製作健康又美味的特色肉粽，感受高雄在地畜產魅力。

    現場也邀請原民「那瑪夏小農夫」周瑾泰主廚，示範將那瑪夏龍鬚菜與紅、綠火焰生菜與炭烤山豬肉搭配，再結合杉林櫛瓜、阿蓮玉米筍等新鮮高雄時蔬，製作「那瑪夏獵人套餐」健康又營養。

    農業局長姚志旺表示，神農市集串聯在地農友、農會與各地特色品牌，讓更多優質農產品被看見，也讓民眾直接與生產者交流，了解農產背後的種植故事與用心。這次結合端午節慶規劃包粽DIY、料理秀及多元互動活動，讓民眾在採買之餘，親身參與認識在地食材，進一步支持高雄農業與在地小農，品味高雄農產最真實的新鮮滋味。

    神農市集現場安排音樂演出與趣味魔術秀，陪伴民眾假日休閒，同步推出消費集點活動，有機會把小農新鮮水果及農會特色產品帶回家，民眾逛市集、享美食、拿好禮。

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