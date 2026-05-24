南投地標綠美橋大翻修 啟動網路票選橋體顏色

南投綠美橋預計9月大翻修 ，啟動網路票選橋體顏色。（記者張協昇攝）

南投市橫跨貓羅溪的地標橋梁綠美橋，9月即將進行大翻修，南投市公所已透過新上線的「南投市事通」APP，進行橋體顏色網路投票，讓市民票選究竟是恢復早年的紅色還好，還是維持現行藍白色，以及是否贊成綠美橋更名，參與投票民眾可參加抽獎，獎品有手錶、湯屋票券及悠遊卡。

總長280公尺的綠美橋，於1997年耗資9000多萬元建造完成，當初係因附近國小及幼兒園學童、家長須沿中興路往來住家與校園之間，行走在車流量大的軍功橋路段，導致交通事故頻傳，才規劃興建此橋，供行人、腳踏車及機車通行。

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此外，民眾站在橋上可欣賞貓羅溪優美的河岸景觀，尤其駕車行駛於國道3號高速公路南投段，遠遠即可眺望造型優美的綠美橋，是一座多功能鋼拱造型景觀吊橋，也成為南投地標之一。2019年，縣政府執行前瞻基礎建設計畫，針對綠美橋進行局部改善工程，並將原本橘紅色的橋身改漆成藍白色，還引發地方人士強烈反對。

宜蘭南方澳大橋斷裂事故發生後，縣府工務處進行橋梁檢測，發現綠美橋鋼索、錨頭嚴重鏽蝕，曾判定為危橋，一度封閉禁止通行。經南投市公所與縣府向中央爭取經費，綠美橋將斥資約7500萬元進行大翻修，預計9月動工，將翻修受損鋼構，補強結構耐震度，同時改善橋面、優化排水與人行空間，以及夜間景觀照明更新。

市長張嘉哲表示，盼透過網路票選，讓修繕完成的綠美橋更貼近民意，未來也會定期檢修，並串聯河岸步道成為市民休憩好去處，讓老地標煥發新生命。

南投地標橋梁綠美橋，是地方重要交通要道，機車族往返頻仍。（記者張協昇攝）

從貓羅溪堤岸可眺望造型優美的綠美橋。（記者張協昇攝）

綠美橋橋體顏色原本為紅色。（資料照）

南投市公所辦理綠美橋網路票選橋體顏色，及徵詢民眾意見是否贊成更改名稱。（南投縣政府提供）

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