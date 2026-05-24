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    首頁 > 生活

    05/24各報重點新聞一覽

    2026/05/24 07:36
    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體昨天舉辦「真和平，要國防」遊行，上萬人挺身表達支持軍購、拒絕「假和平」，抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主。（記者方賓照攝）

    台灣公民陣線、台灣經濟民主連合等民間團體昨天舉辦「真和平，要國防」遊行，上萬人挺身表達支持軍購、拒絕「假和平」，抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主。（記者方賓照攝）

    自由時報

    萬人上街：挺軍購、要國防 抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主

    立法院廿五日將審查國防特別預算案，台灣公民陣線與台灣經濟民主連合等民間團體昨天舉辦「真和平，要國防」遊行，上萬人挺身表達支持軍購、拒絕「假和平」，盼補回軍備需求，並抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主。

    詳見萬人上街：挺軍購、要國防 抗議國民黨「鄭傅集團」封殺國防自主

    民眾黨爆退黨潮 黃國昌道歉 不滿黨內霸凌文化、初選結果 地方人士憂心

    台灣民眾黨近期接連爆發地方基層出走潮，民眾黨主席黃國昌廿二日發文致歉。白營地方人士昨受訪感到憂心，認為黃國昌主政下，黨中央與參選人之間的溝通機制仍有待強化，唯有即時澄清與溝通，才能穩定支持者情緒。

    詳見民眾黨爆退黨潮 黃國昌道歉 不滿黨內霸凌文化、初選結果 地方人士憂心

    小貨車撞火鍋店 砂石車衝賣場 轎車撞機車 毒駕接連肇禍 彰化、新北3死7傷

    彰化縣及新北市接連發生重大毒駕死亡車禍！彰化市前晚與昨日發生兩起重大毒駕車禍，共造成二死六傷；新北市昨日則有男子毒駕後撞擊一輛雙載機車，釀一死一傷。

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    聯合報

    黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

    輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳昨（23）日表示，儘管輝達規模已大，仍交出季營收近倍增佳績，並預告明年仍將高速成長；加上輝達推出全新CPU架構Vera，這將是台灣供應鏈史上規模最大的一款產品，台灣有100至150家供應商夥伴參與其中，台灣供應鏈下半年會非常忙碌。

    詳見黃仁勳：Vera 將是台灣供應商史上最大規模產品 台鏈下半年會很忙

    制度缺失 學習歷程未繳交率遞增

    一○八課綱上路後，高中生都要建置學習歷程檔案，但根據教育部最新內部統計，一○八課綱上路已七年，首屆至第四屆學生，學習歷程檔案中的課程學習成果、多元表現兩項目，未提交率均逐年上升。其中多元表現的未提交率已超過七成，學習成果也有四成學生未繳交。

    詳見制度缺失 學習歷程未繳交率遞增

    中國時報

    川賴通話 美台有接觸未規畫

    美國總統川普兩度表示，可能會就對台軍售之事與賴清德總統通話，對此，路透22日引述知情人士透露，美台官員過去幾天已就通話可能性進行接觸，但迄未敲定任何具體計畫。美國國務卿盧比歐在瑞典回答記者提問時，也表示目前沒有消息可提供。

    詳見川賴通話 美台有接觸未規畫

    軍公教明年加薪 調幅可望破4％

    明年軍公教有望調薪！行政院長卓榮泰接受節目專訪時明確表示軍公教薪資將會調整，被問及是否可以期待比過去的3％、4％再高一點時，他鬆口，「國家經濟體質比過去都好，一定是在這樣的基礎上來做思考。」

    詳見軍公教明年加薪 調幅可望破4％

    民眾黨退黨潮一覽。

    民眾黨退黨潮一覽。

    48歲小貨車駕駛李建忠疑涉吸毒後開車，打保齡球般衝到彰化市彰南路的火鍋店，造成一對父女不幸身亡、媽媽重傷。（警方提供）

    48歲小貨車駕駛李建忠疑涉吸毒後開車，打保齡球般衝到彰化市彰南路的火鍋店，造成一對父女不幸身亡、媽媽重傷。（警方提供）

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