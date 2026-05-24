大台北高溫上看37度！ 外出慎防「過量級」紫外線

今日持續高溫炎熱，白天高溫普遍在31至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部地區可能出現37度左右高溫，台東更有機會發生焚風。（資料照）

中央氣象署指出，今日（24日）太平洋高壓偏強，台灣各地晴到多雲，天氣穩定，午後僅東北部地區及東部山區有零星短暫雷陣雨。氣溫方面，持續高溫炎熱，白天高溫普遍在31至36度，其中大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部地區可能出現37度左右高溫，台東更有機會發生焚風，近中午前後紫外線偏強，易達過量或危險等級，民眾外出應做好防曬並多補充水分。

空氣品質部分，花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級。今日紫外線指數預報部分，台東縣今日紫外線指數預測達到「危險級」，而其他台澎金馬各縣市全數為「過量級」。

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週一（25日）至週三（27日）各地為晴到多雲；高溫炎熱，大台北、花東縱谷及中南部內陸有局部37度左右高溫發生的機率；午後東北部地區及東部山區有零星短暫雷陣雨。週四（28日）各地為多雲到晴，午後大台北及東北部地區有局部短暫雷陣雨，東部地區及中部以北山區有零星短暫雷陣雨。

週一至週四高溫預測，台灣各地32至38度，澎湖30度，金門29度，馬祖28至29度；低溫方面，台灣各地24至26度，澎湖及金門25至26度，馬祖25度。

國際都市天氣：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 29 ~ 42 29 ~ 36 30 ~ 35 27 ~ 35

今日各地天氣概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

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