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    苗栗「山邊媽祖」逢甲夜市賜福 信眾搶獻花打架、推擠尖叫聲四起

    2026/05/24 00:19 記者蔡淑媛／台中報導
    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，人氣爆棚。（記者蔡淑媛攝）

    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，人氣爆棚。（記者蔡淑媛攝）

    苗栗「山邊媽祖」23日來台中！晚間山邊媽祖時尚媽與樂成宮旱溪媽、浩天宮大庄媽，3座媽祖鑾轎一起到逢甲夜市賜福，不料停駕逢甲夜市時，民眾為了搶獻花打架，一度發生推擠衝突，尖叫聲四起，不過在廟方與夜市人員控制下，很快恢復秩序，讓媽祖繼續逛夜市賜福。

    3位媽祖先後進入逢甲夜市，從逢甲夜市福星路沿途賜福，已掀起一波波高潮，市區的旱溪媽祖帶領進入文華路，距離預定時間已是深夜10點半，按預時間已延遲4小時，可見信眾之熱情。

    接著大庄媽祖進入，山邊媽祖初來乍到一路跟隨，沿路商家、攤商擺香案膜拜、信眾一等到媽祖，大人小孩立刻躦轎底，媽祖皆一一賜福，最後3位媽祖在逢甲大學集合停駕，眾人大喊「媽祖、媽姐，我愛您！」響徹夜空，媽姐也在激旨燒鳥餐廳、星享道飯店停駕，待聖駕返回清靈宮，山邊媽祖二媽將駐駕於此一週賜福。

    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，民眾為了搶獻花，一度推擠打架。（翻攝自threads）

    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，民眾為了搶獻花，一度推擠打架。（翻攝自threads）

    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，在逢甲大學前停駕，民眾為了搶獻花，一度推擠打架。（翻攝自threads）

    山邊媽祖、旱溪媽祖與大庄媽祖合體逢甲夜市賜福，在逢甲大學前停駕，民眾為了搶獻花，一度推擠打架。（翻攝自threads）

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