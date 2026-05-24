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    首頁 > 生活

    101歲日本陸軍特攻隊飛行員重返彰化飛行場 尋人背後有洋蔥

    2026/05/24 00:17 記者劉曉欣／彰化報導
    王章凱（右三）認為彰化飛行場尋人任務能夠有進展，這是一群貴人的幫忙。（記者劉曉欣攝）

    王章凱（右三）認為彰化飛行場尋人任務能夠有進展，這是一群貴人的幫忙。（記者劉曉欣攝）

    原彰化飛行場的番婆、外埔防空塔，終於迎來101歲日本陸軍特攻隊飛行員增田正的到訪，能夠在茫茫人海中找到增田正，幾乎是不可能的任務，淡江大學建築系助理教授王章凱表示，過程很曲折，所幸遇到每一個貴人都很熱血提供協助，開啟尋人最初起點則是因為他找到一篇自由時報2008年的新聞報導！

    王章凱表示，他因為參與社區的地方創生，接觸飛行場的主題，也對彰化飛行場感到興趣，有次看到自由時報在2008年的新聞報導《神風折翼63年，日本後人彰化尋遺跡》，內容提到有位佐藤充孝的日本人到台灣工作，透過朋友尋找到台灣彰化當兵的大伯佐藤勉，卻在戰機演練時遭美軍掃射而墜毀的遺跡。

    王章凱說，他透過聯繫後，得知當年在彰化飛行場的日本兵小杉久彌，在退休後曾出書回憶被徵召到台灣當陸軍飛行員的日子，他根據書頁所留的電話打過去，竟然是小杉久彌親自接聽，馬上就安排到日本親訪並取得翻譯許可，才知道小杉原本是東大學生，當時日本兵源不足，解除緩徵令，小杉被派到台灣，每當要執行特攻美軍任務時，有時因天候不佳，或是發高燒，戰機故障等種種原因都無法執行，二戰結束就返回日本。

    王章凱說，能夠找到增田正也非常傳奇，這是日鐵建材株式會社顧問今出淳一在臉書看到，有人貼出一張照片，照片裡頭的房間掛著一張穿著日本二戰時期軍服的照片，今出購入大量絕版的文獻書籍研讀，還跑到鹿兒島去訪問「知覧特攻記念会館」的研究員又到兵庫縣「鶉野飛行場資料館」訪問館長，最後在今年3月間到京都府北端的京丹後市，親自拜訪增田正，因為資料準備充足，馬上獲得增田家族的信任，並表達願意重訪彰化飛行場的意願。

    王章凱表示，彰化飛行場的歷史資料，向來缺乏飛行員的故事，增田正親自到訪可說是官方資料的第一人，因為今出的熱血，讓增田正重返舊地，也幫福興鄉揭開許多未解之謎。

    101歲陸軍特攻隊增田正相隔81年重返彰化飛行場，看到防空塔非常激動。（記者劉曉欣攝）

    101歲陸軍特攻隊增田正相隔81年重返彰化飛行場，看到防空塔非常激動。（記者劉曉欣攝）

    王章凱的彰化飛行場尋人任務，就是從2008年自由時報的這一篇報導開始。（擷取自自由時報網站）

    王章凱的彰化飛行場尋人任務，就是從2008年自由時報的這一篇報導開始。（擷取自自由時報網站）

    增田正在彰化飛行場的軍裝照片。（記者劉曉欣攝）

    增田正在彰化飛行場的軍裝照片。（記者劉曉欣攝）

    小杉久彌曾到彰化飛行場從事特攻任務，退休後寫下回憶錄，王章凱親訪後取得翻譯許可。（記者劉曉欣攝）

    小杉久彌曾到彰化飛行場從事特攻任務，退休後寫下回憶錄，王章凱親訪後取得翻譯許可。（記者劉曉欣攝）

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