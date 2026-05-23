屏東佳冬的茄苳長得像「摩艾石像」 女斥資1500萬買宅退縮1公尺護樹

百年老茄苳獲鄰地地主疼惜，退縮圍牆讓出土地。（佳冬鄉公所提供）

屏東縣佳冬鄉石光村有棵百年茄苳樹，因為外型如同「摩艾石像」而得名，有外地民眾遷居至今，特地將土地退縮約1公尺拓寬道路護樹並盼降低事故率，護樹善舉傳開，讓人相當感動。

現仍住高雄市的楊姓女子4年前與母親到石光見拜訪親戚，當時發現這棵已在網路瘋傳的「摩艾樹」長得維妙維肖，對其樹型一見傾心，恰巧路旁住宅正要出售，他立刻斥資買下這處住宅，希望未來退休能與樹比鄰。

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只是老樹周邊道路狹窄，寬不到3公尺且蜿蜒，加上原圍牆緊鄰道路邊線致汽機車難以會車，甚至造成駕駛視線死角，2度聽聞曾發生撞樹車禍後相當心疼，得知鄉公所有意拓寬道路後，楊姓女子自願將圍牆內縮1公尺，當初斥資1500萬元左右買的房子減損也無所謂，就是要護樹。

讓出的土地讓道路終於可拉直，不僅護樹，也能降低事故發生率。她指出，這棵年齡超過百年的「摩艾樹」，除讓人驚豔植物因應環境展現的韌性之美，也希望未來屏東縣政府挹注資源，串聯泉水溝等景點，讓遊客除了拍照打卡外，也願意停留好好認識地方。

佳冬鄉公所在楊小姐協助下即刻動工，工程上個月完工，目前路面拓寬至約4.5公尺，不僅有效降低事故率，對之後觀光規畫更有幫助，這棵百年茄苳樹就位在通往泉水溝游泳池道路旁，公所正計畫串聯這一帶景點積極推動地方觀光，希望縣府、甚至中央能多多支持。

摩艾樹已成為佳冬石光村熱門打卡景點。（民眾提供）

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