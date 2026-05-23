疏運ABC計畫+升級版「軍機作業叫號系統」 金門機場無旅客滯留

國防部出動軍機，由台北載運旅客到金門。（記者吳正庭攝）

金門機場22日因濃霧影響航班大亂，1600多名旅客行程受阻，金門航空部啟動疏運A、B、C計畫，在立委陳玉珍協調下，國防部出動2架軍機夜航疏運，搭配華信航空加班機，機場無旅客滯留。此外，金門航空站首次啟用自創升級版「軍機作業叫號系統」，優化旅客搭機流程，加速登機時間。

金門航空站為疏運前一天未搭機旅客，一早規畫疏運B計畫（加班船），也成功執行疏運A計畫（加班機）協調華信航空公司加開金門、台北及金門、高雄航班各1架次，並透過縣籍立委陳玉珍協調國防部執行C計畫（軍機載客），全天以離站載客3978人次，高達99.70％載客率，末班機於晚間8點45分離場，現場無滯留旅客。

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此外，民航局金門航空站有鑑於過去旅客轉搭軍機，常因人工透過紙本手寫登錄，又需重複核對，既耗時又費力，在金門航空站主任林義勇主導下，彙集航站人員意見，由資訊人員研發新的登錄系統，將手寫改為平板輸入，1線擴充為4線同步作業，大幅提升效率，首次啟用即獲得旅客肯定。

金門航空站說，這套升級軍機作業叫號系統，由4台平板操作，系統包含電子化艙單、軍方切結書（軍機場不得拍攝等規定）電子化、保險作業電子化，也包含收費、收據電子化，可加速整體作業流程；以往軍機收費在軍機場辦理，此次首度於金門機場航廈內收費，更優化整體流程。

金門航空站首次啟用自行研發升級版「軍機作業叫號系統」，優化旅客搭機流程。（讀者提供）

國防部出動軍機夜航金門疏運旅客。（記者吳正庭攝）

滯留金門旅客，開心登上軍機返台。（記者吳正庭攝）

金門機場候補櫃台入夜後旅客逐漸減少。（記者吳正庭攝）

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