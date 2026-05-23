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    首頁 > 生活

    台灣藍寶石！國產藍莓鮮採直送 青農拚藍海商機

    2026/05/23 22:55 記者蔡淑媛／台中報導
    國產藍莓大聯盟一起種藍莓，發展「藍海農業」。（記者蔡淑媛攝）

    國產藍莓大聯盟一起種藍莓，發展「藍海農業」。（記者蔡淑媛攝）

    台灣藍寶石！農業部農村發展及水土保持署台中分署今、明兩天在台中草悟道舉辦「五月瘋藍莓～農村水保樂園」，打造國產藍莓的農村派對，台中分署長陳榮俊表示，國產藍莓具鮮採隔天上架的優勢，成熟度夠、甜度高，青農組成國產藍莓大聯盟，產量約佔消費市場的1.5%，成長空間很大，也發展出藍莓冰棒、汽泡水、啤酒等產，還有藍莓旅行。

    五月瘋藍莓，台中草悟道的開幕由台中分署邀請、參山國家風景區管理處長曹忠猷、知名棒球教練謝長亨、與藍莓青農，一起融合熱血棒球魂，與2025年榮獲U12世界少棒錦標賽銅牌的台中市和平區雙崎部落自由國小球員，一起為台灣擊出農村產業新高度。

    台中分署長陳榮俊表說，國產藍莓是極具潛力的「藍海農業」，也是推動農村韌性的指標作物，國人藍莓消費量大有3000公噸，但進口藍莓運輸時間長，未熟成時就要採收，等到送達已影響新鮮度，又因果實不會後熟，也不夠甜，口感較軟爛。

    但聯盟集結40位青農生產國產藍莓，目前生產15公頃，在地生產最新鮮，當天採隔天上架，隨時可以吃得到；果實成熟度夠，甜度更高，香氣更豐足、口感也鮮脆，而且友善生產為主，網室生產，幾個園主樹上藍莓可直接摘吃，沒有噴藥，注重健康。

    而且藍莓果期分期從2月到5月、4月到7月，或是5月到8月，青農在每一個果期，開發藍莓的相關系列產品，在全年度都能吃得到新鮮藍莓，有藍莓冰棒、冰淇淋、爆米花、爆薏仁、氣泡飲、藍莓啤酒等各種的跟藍莓相關的產品。

    藍莓也能結合旅遊與體驗，發展知識經濟藍莓小旅行，到開發農村景點、旅遊亮點，鄰近霧峰林家花園、黑翅鳶生態旅遊，及食農教育。

    國產藍莓大聯盟邀請謝長亨與自由國小球員，注入熱血棒球魂，一起為台灣擊出農村產業新高度。（記者蔡淑媛攝）

    國產藍莓大聯盟邀請謝長亨與自由國小球員，注入熱血棒球魂，一起為台灣擊出農村產業新高度。（記者蔡淑媛攝）

    台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）。

    台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）。

    台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）。

    台灣國產藍莓大聯盟（MLB）週末假日舉辦農村市集派對。（記者蔡淑媛攝）。

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