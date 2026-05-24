樂齡運動2-2》銀髮族規律運動 有助延緩老化、拓展社交

新北市運動中心開設樂齡肌力課程，吸引許多銀髮族報名參加。（記者賴筱桐攝）

活到老動到老！新北市65歲以上長者逾81萬人，隨著全民運動風氣提升，許多長輩願意走出家門，到運動中心上課。健身教練Canon表示，部分長輩剛開始上課時，腳蹲不下去或手抬不起來，經過持續訓練，肌力和體力大幅改善，同儕間相互鼓勵，還能拓展社交，一舉兩得；還有長輩說，運動讓自己變年輕。

參加樂齡課程的61歲董女士說，以前從未參加過運動課程，剛好住家附近有運動中心就來嘗試，上課後感覺變得比較有力，不會駝背；68歲高女士表示，平常容易駝背，背部肌肉無力，到運動中心上課後，身體拉得比較直、背部也能撐開，老師教的動作她回家持續練習，效果不錯。

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69歲張女士談到，年紀大了肌肉容易流失，她和先生一起報名樂齡肌力課程，在家比較被動，但是上課時間到了，自然就有運動的動力；73歲陳先生提及，以前經常散步、爬山，沒有在運動中心上課的經驗，剛開始很吃力，經過幾次以後，感覺體力有進步。

76歲周女士笑說，一個人在家比較懶惰，經常坐在沙發上看電視，有運動當然是好事，在老師帶領下，學習正確的運動方式，上課之後身體狀況改善許多。

Canon指出，對初學者長輩而言，有氧運動方面，跑步機、滑步機是很好的入門選擇，肌力運動可以利用彈力繩或裝水的寶特瓶，透過課程設計，訓練核心肌群和各部位的肌肉、關節，樂齡課程比較大眾化，以重複性高的動作為主，大部分長輩都能接受，他建議除了上課時間，1週至少在家規律做2次以上，有助於維持體能、延緩老化。

「跨出第一步真的很難，但是起心動念很重要。」Canon坦言，許多長輩從來沒有運動過，心裡會有一道障礙，需要身旁親朋好友多鼓勵，三五好友「相揪」報名更好，大家年紀相仿，在課程中聊天、互動，也是增進人際關係的意外收穫，畢竟長輩就是需要有人陪伴、關心，來運動中心上課好處多多，除了改善體能，還能認識新朋友，促進身心健康。

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