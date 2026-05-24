樂齡運動2-1》銀髮族瘋運動 新北運動中心公益時段人數翻倍成長

新北市運動中心開設樂齡肌力課程，許多長輩逐漸接受「付費運動」的觀念。（記者賴筱桐攝）

台灣邁入超高齡社會，長輩平均年齡增長，但是要活得健康，除了注重營養，運動也是不可或缺的要素。根據統計，新北市國民運動中心提供65歲以上民眾參與的公益時段人數逐年成長，從2021年的50餘萬人次，提高到2024年99.7萬人次，增加近2倍，顯示長輩逐漸養成規律運動習慣，維持身體機能。

新北市體育局長洪玉玲表示，市府透過國民運動中心推動公益時段與樂齡課程，針對65歲（原住民55歲）以上民眾，每日上午8點至10點，週一至週五下午2點至4點，可免費使用體適能中心及游泳池。此外，每週規劃至少1日運動推廣課程，提供銀髮族群、女性、低收入及身心障礙市民免費參與，包含肌力與體適能訓練、舞蹈與有氧運動、伸展瑜珈及球類運動等，希望有效提升高齡及弱勢族群運動參與機會。

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根據統計資料顯示，新北市2021年至2024年公益時段服務人次，分別是50萬824人、69萬8150人、86萬7531人、99萬7947人，2025年因轄內3家運動中心整修，略為下降至91萬7873人，累計5年來服務近400萬人次，樂齡課程總計逾18萬人次參與。

衛生局專門委員陳欣蓉指出，美國運動醫學會發起並提倡「運動就是最好的處方」理念（Exercise Is Medicine，簡稱EIM），透過體能活動提升健康、預防慢性病，讓中年族群與銀髮族擁有更好的生活品質，新北市2017年加入EIM全球行動，致力打造友善運動環境，推動「共融及全齡化公園」與「新北處處都是運動場」，讓市民無論在哪個年齡階段，都能找到適合的運動方式，讓運動成為每個人的日常習慣。

陳欣蓉說，萬里區衛生所開創EIM新模式，除了提供長者衰弱篩檢，也整合長照C據點、銀髮健身俱樂部、社區營養推廣中心、物理治療所及遠距醫療，打造一條龍式的衰弱介入服務，讓長輩在熟悉的社區內獲得完整的健康照護與運動指導。

有17年教學經驗的健身教練Canon說，隨著高齡化社會來臨，越來越多長者認知到必須要運動，但是這個階段「不是讓你變得更強，而是要找回過去的自己」，因為年紀增長，身體活動範圍越來越小，原本日常生活可以輕鬆完成的動作，後來變得很吃力或沒辦法做到，上運動課程能大幅改善，如果只是在公園散步，活動量仍太低，近年運動中心積極推廣公益時段或樂齡課程，長輩逐漸培養運動習慣，也改變傳統觀念，願意接受「付費運動」。

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新北市運動中心規劃許多運動推廣課程，鼓勵銀髮族參與，增進體能。（體育局提供）

新北市府透過國民運動中心推動公益時段與樂齡課程，近年公益時段人數約比5年前成長近2倍。（記者賴筱桐攝）

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