蔡明介回饋家鄉當「潮南」 聯發科攜手灣聲樂團公益行腳以饗屏東鄉親

灣聲樂團就在南州市場表演了起來。（擷取自灣聲樂團粉絲專頁）

聯發科技與灣聲樂團共同發起「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，今年4月從馬祖出發後，5月回到聯發科技創辦人蔡明介的家鄉屏東，這個週末都在屏東大街小巷及廳堂中表演，這兩天更是直達潮州與南州的廟堂、市場等地直接表演起來，獨特的表演讓鄉親度過美好的下午，用音樂以饗鄉親。

聯發科技在IC設計與股票市場引領潮流的同時，培育文化下鄉扎根的力道未曾放緩，首度打造「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫，4月先在「國之北疆」馬祖進行一連4天的表演，掀起朝聖旋風。風潮5月吹回蔡明介的家鄉屏東，5月21日從殿堂級的屏東演藝廳展開，邀請金曲歌王許富凱擔任特別嘉賓，索票進場聽眾聽得如痴如醉，昨天回到蔡明介的家鄉南州鄉，上午先到南州市場開演，隨後到南州國中舉辦校園場，下午回到潮州國小及弘道老人福利基金會還有潮州社會福利中心。

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蔡明介曾在潮州高中初中部就讀，今天則是在潮州鎮內各廟宇、日式歷史建築文化園區、鐵道園區及林後四林平地森林園區覓地表演，從廳堂到廟堂，灣聲樂團皆能揮灑自如，獨特演出模式前所未見，吸引粉絲如同追星般跟著灣聲樂團「巡迴」，音樂和人文遍及所有角落。

聯發科技基金會在「臺灣共鳴－公益音樂行腳」計畫的介紹網頁中寫著，聯發科技基金會與灣聲樂團聯手將融合臺灣文化靈魂的古典樂，帶入全臺校園、社區與公共領域，提升大眾的文化近用性，更結合雙方各自在科技教育與藝術推廣的專業影響力，共同守護在地文化，讓人文藝術在臺灣各角落向下扎根。

聯發科技基金會認為，台灣的聲音，從來不只在音樂廳裡。它在漁港的清晨、在部落的炊煙裡，在一個孩子第一次聽見大提琴時摒住氣的瞬間，聯發科技用科技縮短距離，灣聲樂團用音樂跨越隔閡。雙方攜手，是對信念的認同，這不只是一個音樂計畫，更是一份「相信」，這片土地、每一個角落，都值得被音樂觸及。大家會聽見，臺灣共鳴。

聯發科技創辦人蔡明介亦曾打造大潮．南紮根計畫。（資料照，記者陳彥廷攝）

灣聲樂團在廟堂裡演出。（擷取自臉書社團屏東縣潮州鎮）

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