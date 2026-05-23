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    首頁 > 生活

    日本團也來了！基隆「愛嶼搖滾」42組樂團國門廣場嗨唱2天

    2026/05/23 22:54 記者盧賢秀／基隆報導
    基隆愛嶼搖滾今天開始一連二天在國門廣場開唱，年青人很嗨。（記者盧賢秀攝）

    基隆愛嶼搖滾今天開始一連二天在國門廣場開唱，年青人很嗨。（記者盧賢秀攝）

    基隆最熱鬧的「愛嶼搖滾」今天起在國門廣場登場，今年除了「血肉果汁機」、「傷心欲絕」樂團帶來震撼演出，日本搖滾戰隊Maki與KUZIRA跨海來台，嗨翻樂迷。

    基隆副市長邱佩琳說，今年首度邀請日本樂團來到基隆演出，希望讓「愛嶼搖滾」不只是台灣知名音樂祭，更逐步成為國際音樂盛事。去年活動共吸引15萬人次參與，今年則朝20萬人次目標邁進，她也呼籲民眾，熱情之外，也以多喝水、注意防曬。

    「愛嶼搖滾」音樂祭共有42組樂團，週六、日在國門廣場與海洋廣場的3大舞台輪番開唱，除了人氣樂團「血肉果汁機」與「傷心欲絕」，更首度邀請日本搖滾樂團Maki與KUZIRA跨海來台演出。兩組樂團分別來自日本名古屋與岐阜，都具備萬人音樂祭演出實力，首度登台就選擇基隆，為活動增添濃厚國際色彩。

    現場除了精彩演出，也設有多元市集攤位，提供美食與飲品，讓民眾在享受音樂之餘也能感受基隆夜港氛圍。民眾在「愛嶼搖滾合作商家」消費滿額，可憑發票或單據兌換「活動限定迷你CD吊飾」或「雙層觀光巴士雙人套票」。

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