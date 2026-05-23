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    首頁 > 生活

    台中垃圾、廚餘去化不力連綠資材也擺爛 海線廢樹枝堆置半年沒人清

    2026/05/23 21:01 記者蘇孟娟／台中報導
    農民清出廢樹枝如小山，堆放半年市府無人協助處理。（楊典忠提供）

    農民清出廢樹枝如小山，堆放半年市府無人協助處理。（楊典忠提供）

    台中垃圾及廚餘去化不力，連農地廢樹枝處理也擺爛，市議員楊典忠指出，海線有農民整地清出廢樹枝，詢問清潔隊稱是「農業廢棄物」不能免費清運，農業局則請農民自己買破碎機再申請補助，廢樹枝堆如小山半年來等不到人協助清運，台中市空有3處綠資材中心卻對綠資材消極以對；台中市長盧秀燕指出，會請局處連繫協助看是要購買破碎機，還是就地破碎作為肥料。

    市議員楊典忠、施志昌、林祈烽、鄭功進關切台中除有垃圾及廚餘去化不力，竟連農地廢樹枝與農業廢棄物去化也出狀況。

    楊典忠指出，海線有農民修剪農田周邊樹木，因台中市設有3處綠資材中心，連繫清潔隊協助清運，卻被告知屬「農業廢棄物」不能免費清運，每車至少需花2800元清運，農民改詢問農業局，農業局稱可購買樹枝破碎機會補助2/3，但一部破碎機10萬，就算補助6萬，農民一年頂多修剪一、兩次樹枝，怎可能為此買破碎機，結果大量廢樹枝在農田旁堆如小山半年，無法處理。

    楊典忠指出，全市設有3處綠資材中心，號稱可收集修剪樹枝樹幹破碎為木屑再利用，卻連廢樹枝竟有家戶及農業之別，長在農田旁的樹木廢樹枝就無法協助載運進綠資材中心，農民只剩花2800元請人清運、花幾萬塊買破碎機或直接偷燒等收1200元罰單的選擇，這種僵化制度不是擺明逼民眾違法偷燒，浪費可再利用的綠資材。

    農業局長李逸安表示，農業局有補助破碎機費用，環保局長吳盛忠表示，環保局擔心農田露天燃燒，空噪科目前會用小型破碎機協助農民廢樹枝破碎就地當肥料，也不用載來載去。

    台中市議員楊典忠（右二）等議員，質疑台中連樹枝廢棄物處理也擺爛。（楊典忠提供）

    台中市議員楊典忠（右二）等議員，質疑台中連樹枝廢棄物處理也擺爛。（楊典忠提供）

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