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    首頁 > 生活

    百K單車成年禮高雄衝墾丁 翠屏國中小23畢業生熱血達陣

    2026/05/23 20:16 記者許麗娟／高雄報導
    翠屏國中小23名畢業生挑戰墾丁百K單車成年禮。（翠屏國中小提供）

    翠屏國中小23名畢業生挑戰墾丁百K單車成年禮。（翠屏國中小提供）

    為了學生在求學階段留下難忘的畢業禮，高雄市立翠屏國民中小學於昨（22）日展開第10度的「墾丁百K單車成年禮」，這也是「蜘蛛人校長」黃景良第10次帶領畢業生挑戰，今年共有23名國中部與國小部應屆畢業生參與，在9位師長的陪伴下順利抵達終點墾丁，獲頒完騎證書。

    黃景良說，32名師生昨天早上8點從高雄社教館出發，頂著31℃豔陽一路向南奔馳，下午3點半成功抵達墾丁國家森林遊樂區，很多畢業生感動落淚，為自己用汗水與毅力寫下青春最亮眼的成年禮感到驕傲。

    挑戰的畢業生學生莊居澤說，百K騎乘到墾丁不只是體力上的挑戰，更讓自己學會堅持與團隊合作。感謝學校用心規劃這次活動，讓同學們有機會突破自我，也留下難忘且珍貴的回憶。

    畢業生林秉璿說，實際騎乘比想像中還累，風大、太陽也很狠，後半段每踩一下都像在跟自己奮鬥，中間一度很想停下來，但還是告訴自己：「都騎到這了，再撐一下。」看到終點那一刻，真的超有成就感，覺得自己其實比想像中還厲害。

    畢業生賴均祐說，完成百K單車挑戰，沿海逆風雖然吃力，但風景優美，騎完全程的成就感非常難忘。

    校長黃景良說，這趟從高雄到墾丁的旅程就像人生的縮影，有順風也有逆境。看到孩子們沒有一個人在中途放棄，用自己的雙腳踩完這百K挑戰，這就是最好的畢業禮物。相信未來面對任何考驗，他們都能帶著這份力量勇敢前進！

    畢業生藉由單車挑戰，也沿途欣賞國境之南的海岸風光。（翠屏國中小提供）

    畢業生藉由單車挑戰，也沿途欣賞國境之南的海岸風光。（翠屏國中小提供）

    翠屏國中小校長黃景良頒發完騎證書給達陣的畢業生。（翠屏國中小提供）

    翠屏國中小校長黃景良頒發完騎證書給達陣的畢業生。（翠屏國中小提供）

    翠屏國中小23名畢業生從高雄小港騎單車出發，順利抵達終點的墾丁國家森林遊樂區牌樓。（翠屏國中小提供）

    翠屏國中小23名畢業生從高雄小港騎單車出發，順利抵達終點的墾丁國家森林遊樂區牌樓。（翠屏國中小提供）

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