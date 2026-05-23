夯遊艇2-2》遊艇泊位不夠 熱門景點一位難求

新北市龍洞遊艇港。（記者黃宜靜攝）

台灣四面環海，近年經濟成長快，越來越多人從事遊艇活動，遊艇數量從1208艘成長到1636艘，3萬1637人持有遊艇駕駛證照。不過，去年遊艇專屬泊位僅1437席，泊位數跟不上遊艇駕照以及遊艇成長速度，熱門景點一位難求。

目前台灣遊艇管理，依據「遊艇管理規則」分為自用遊艇、非自用遊艇及自用動力帆船、非自用動力帆船，遊艇不出海時，需要停泊在港邊的泊位上。

請繼續往下閱讀...

全台泊位分為專屬遊艇停泊區、非專屬遊艇停泊區如漁港或商港等，像是北部的八斗子漁港遊艇停泊區、烏石遊艇碼頭、中部的台中港，南部的後壁湖遊艇港等都是專屬遊艇停泊區。

烏石遊艇碼頭因為距離烏石港近，近年來許多人喜歡搭遊艇到龜山島牛奶海海域，從事SUP等水上活動，而八斗子漁港遊艇停泊區距離基隆嶼、和平島、潮境公園等景點近，也能串連形成觀光廊帶。

航港局統計，從2021年到去年，5年間遊艇登記增加428艘、35％，從1208艘成長到1636艘，遊艇專屬泊位數從1044席增至1437席，增加38％，預計今年底可達1537席（專屬泊區28處），但增加速度仍趕不及遊艇登記數。

航港局船員組副組長黃姿婷說，除了專屬泊區，目前還有79處非專屬泊區可供部分遊艇停泊，整體泊位供給仍符合需求。推估2030年遊艇累計駕照數可達約4萬3千張，全國遊艇專屬泊位數也會提升至1947席、專屬泊區增至34處「穩定擴增」。黃姿婷強調，未來也會與漁業署持續與地方政府合作，協調漁民及漁會，推動專屬遊艇泊區設置，讓遊艇、漁業活動「共存共榮」。

台北市私人遊艇協會理事長陳大禹建議，推動部分漁港轉型為兼具觀光與休閒功能的遊艇港，增加泊位。地方政府若能在營運招商、臨停費率制定、周邊觀光景點串聯等處著力，建立充足且具彈性的泊位供給系統，滿足船主跨區航行與短期停泊需求，可帶動地方觀光消費、提升港區經濟效益，達到雙贏局面。

相關新聞：

夯遊艇2-1》「共享遊艇」俱樂部興起 遊艇玩家5年成長逾1.5倍

烏石港遊艇碼頭。（資料照）

基隆八斗子遊艇泊區。（記者黃宜靜攝）

墾丁後壁湖遊艇碼頭。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法