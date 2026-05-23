夯遊艇2-1》「共享遊艇」俱樂部興起 遊艇玩家5年成長逾1.5倍

基隆八斗子遊艇泊區。（記者黃宜靜攝）

夏天到了，台灣遊艇玩家出海玩水超夯！據航港局統計，從2021年到去年，近5年間，全台從2萬144人有遊艇駕照，成長到3萬1637人，增加57％。玩家說，駕遊艇出海，可動可靜，除了水上極限運動、海釣，來個歡樂海景派對也很棒。

玩家朱先生說，在台灣生活，從小到大很少到離島旅遊，但與家人接觸遊艇後，發現不論開船或出海後的休閒娛樂活動等，都十分紓壓。過去擁有私人遊艇的門檻較高，許多遊艇玩家是企業老闆，最近幾年因為「共享遊艇」趨勢興起，朱先生透過「共享遊艇」俱樂部體驗，「沒有這個錢，但也可以來享受開船的樂趣」。

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台北市私人遊艇協會理事長陳大禹觀察，近幾年購船民眾增加，買家多為以企業主及高資產族群為主，遊艇從數百萬元到上千萬元都有，買家重視船體空間配置、引擎性能、硬體設備及整體舒適性評估，並依照使用需求選擇不同船型，像是有住宿空間的休閒遊艇、以海釣為主的釣魚船，或適合滑水、水上活動的運動型船艇等，各種客群都有。

玩家越來越多，也讓「共享遊艇」俱樂部發展興起。陳大禹說，「遊艇俱樂部」讓一般民眾不必投入高額資金購置私人遊艇，也無須負擔泊位租金、船艇保養及維修管理等成本，即可透過會員制或體驗活動方式，輕鬆享受海上休閒生活。

陳大禹指出，近年政府積極推動水岸觀光建設，加上社群媒體興起，帶動海上觀光，如淡江大橋周邊水域景觀、大稻埕夏日節煙火活動，皆吸引大量民眾前往朝聖與拍照打卡，也吸引遊艇玩家前往，拍出與眾不同的「遊艇視角」畫面。

航港局船員組副組長黃姿婷說，航港局未來幾年將與地方政府合作辦理遊艇推廣活動，如遊艇自駕、搭乘體驗、遊艇展示、陸域嘉年華行銷活動、甚至是帆船賽事等，推廣遊艇活動。另研擬修改「船舶法」開放營業用遊艇多元彈性的經營型態，在不從事客船運送前提下，朝向開放娛樂活動角度發展。

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基隆八斗子遊艇泊區。（記者黃宜靜攝）

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