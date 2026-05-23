桃市府鼓勵民間設置托嬰中心 最高補助330萬元

桃園市政府公托中心環境明亮、舒適。（婦幼局提供）

為彌補公共托育不足，桃園市政府除持續擴充公共托育量能外，也同步鼓勵企業及民間投入托育服務體系，還訂定「桃園市補助民間設置托嬰中心計畫」，補助開辦費及租金最高達330萬元，並以托育資源不足區域優先設立，市府希望藉由公私協力方式，滿足父母親托育需求。

桃園市目前0至2歲幼兒約有2萬8000名，市府持續透過公共托育、準公共托育及居家托育多元並行方式，逐步擴充整體托育服務量能，目前全市已設有61處公共托育設施、175家私立托嬰中心及2651名居家托育人員，整體可提供1萬5382名幼兒收托服務，覆蓋率約55%，若連準公共托育簽約率更達95%。

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只是婦幼局盤點各行政區托育資源發展情形，發現有城鄉差距問題，引進民間力量共同投入托育服務同時，也會依據各區托育需求與供給現況，優先鼓勵資源相對不足地區發展托育服務，攜手強化在地照顧量能與服務覆蓋率。

婦幼發展局表示，有別於多數縣市以增設公共托育設施為主要方向，桃園市是採取「雙軌並進」模式，在持續擴充公共托育量能的同時，也同步鼓勵企業及民間投入托育服務體系，鼓勵民間至盤點過後托育資源不足區域設立托嬰中心。

婦幼局也與勞動局合作組成托育輔導平台，提供有意願設置托育服務之企業與民間單位諮詢與輔導，並可主動協助有意願之企業媒合專業托育資源，建構友善育兒職場環境。

婦幼局表示，2023至2026年之間已新增21處公共托育設施，目前全市達61處；市府也推動「友善托育補助2.0」措施，針對符合公共托育第一序位及第二序位資格之幼兒，包括經濟弱勢、身障家庭及雙（多）胞胎家庭，如送托本市準公共托嬰中心或居家托育人員，即提供增額補助，使家長負擔比照公共托育設施。

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