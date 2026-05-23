高雄星光水岸公園許多親子在玩水了！公園處曝原因：近期開幕

公園處透過民間團體邀請親子體驗星光水岸公園改善情況。（讀者提供）

有民眾今天目擊，還在整修的高雄星光水岸公園有大批親子開心玩水！好奇公園開了嗎？公園處澄清，是透過民間團體邀親子「試玩」，近期即將開幕。

星光水岸公園位於高雄展覽館西側，原戲水區僅占公園面積5％，高雄市工務局斥資1.69億元進行再造計畫，玩水面積擴充到逾8千坪，採「水陸雙主題」設計，增設港景滑水道、無邊際鞦韆拍照區等設施，設置男、女更衣室，及男、女廁。

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去年10月全新升級後啟動試營運，立刻造成轟動，天天湧入大批親子體驗，但有民眾反映，入水池斜坡很滑，造成小朋友滑倒，加上天氣漸冷，僅開放3天就喊卡，全面改善。

有民眾今天路過展覽館旁，注意到應該還在整修的水岸公園開始噴水，而且有許多親子開心玩耍，好奇公園開放了嗎？

公園處晚間澄清，今天只是先透過民間團體、邀請多組親子到場「試玩」，確認各項改善措施是否達到預期效果，需再詳細檢視試玩與各項設備安全情況，若一切程序順利，近期可望開放入場。

公園處同時說明，水岸公園強化重點在於地面增加阻力，避免太滑，同時建置低矮欄杆，共設置約11個出入口，做為現場動線管控，欄杆旁則增設百餘處座椅可供休憩，另規畫數十組大洋傘遮蔭，希望提供親子安全、好玩的親水空間。

公園處證實，星光水岸公園近期可望開放入場。（讀者提供）

星光水岸公園除了強化安全，也增設許多遮蔭與休憩設備。（讀者提供）

經安全升級改造的高雄星光水岸公園，今天邀親子試玩。（讀者提供）

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